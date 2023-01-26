Başbakan Üstel, Regaip Kandilini münasebetiyle mesaj yayımladı

Başbakan Ünal Üstel, Regaip Kandili münasebetiyle mesaj yayımladı.

Üstel, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Müslüman alemi için büyük öneme sahip olan üç ayların başlangıcı Regaip Kandili’ni karşıladığımız bu mübarek gün ve gecede dargınlıkların unutulduğu, kardeşlik ve hoşgörü duygularının ön plana çıkmasını temenni ederim. Mübarek Regaip Kandili'nde, bu duygu ve düşüncelerle tüm Halkımızın, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’ndeki kardeşlerimizin ve tüm İslam aleminin üç aylar ve Regaip Kandilini tebrik eder, hayırlara vesile olmasını, tüm insanlığa sevgi ve huzur getirmesini dilerim.”