Başbakan Üstel şampiyon melekleri yaşatma derneği'ni kabul etti

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri, Başbakan Ünal Üstel’i ziyaret etti.

Dernek Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya, kabülde yaptığı konuşmada; Derneğin ilk hedefinin dava sürecinin yakından takip edilmesi, halkın, hükümetin ve devletin tüm kurumlarının bu zorlu süreçte kendilerine tam destek vermesi olduğunu söyledi. Bir diğer önemli hedeflerinin ise kaybettikleri evlatlarının anılarının yaşatılması için yapılacak okul projesi olduğunu söyleyen Karakaya, “Bu konularda da devletin ve hükümetin bizim yanımızda olmasını istiyoruz” dedi.

Deprem süresi boyunca gerek Başbakanlığın, gerekse hükümetin eldeki tüm imkanları seferber ederek harekete geçmesinden dolayı teşekkür eden Karakaya, “İlk günden itibaren hükümetin ve devletin ortaya koyduğu desteği yanımızda gördük ve hissettik. Bundan dolayı tüm aileler adına sayın Başbakan’a teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Gazimağusa’ya, Şampiyon Melekler’in adına yaraşır büyük bir okul projesi çizdirmeye başladıklarını da vurgulayan Karakaya, bu konuda hükümetin kendilerine ihtiyaç duydukları noktalarda yardımcı olacağından hiç kuşkuları olmadığını söyledi.

Başbakan Ünal Üstel ise kabulde yaptığı konuşmada;

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’nin ziyaretinden büyük bir mutluluk duyduğunu ifade ederek;

Bu görüşmede 4 temel konuyu ele aldık, bunlardan birincisi, Şampiyon Meleklerimiz’le alakalı süren dava süreçlerinde gelinen aşama, diğeri Gazimağusa’ya Şampiyon Melekler adını taşıyacak biri ortaokul, biri lise olmak üzere iki okulun yapılması projesine sağlayacağımız katkılar, bir diğer konu Şampiyon Melekler’in anılarını yaşatmak için bizim söz verdiğimiz, anıt, şehitlik ve spor salonu projelerinin yapımı, son olarak ise görev şehidi ilan ettiğimiz şampiyon meleklerimizle ilgili özel yasa çalışmalarında gelinen son durum.

Tüm bu başlıklarda, son derece önemli adımlar atmaya karar verdik. Onlar bizden okul yapmak için bir arazi istediler, biz onlara çok daha iyisini teklif ediyoruz.

Kendilerine bugün, çok kısa bir süre içerisinde Meclis’ten geçirdiğimiz ve şu anda henüz yürürlüğe girmeyen, gönüllülük esasına dayalı olarak çalışanların maaşlarından yapılacak kesintilerden toplanacak paranın tamamını Mağusa'da Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği ile hükümetimizin ortak yürüteceği 2 okulun yapım projesine aktarmayı önerdim.

Yani maaş kesintilerinden gelecek olan kaynağın tamamını aynen yasamızda da yazdığı gibi iki okul projesi için kullanmış olacağız.Üstelik bunu dernekle birlikte kullanacağız.

Bu da hükümet olarak toplanacak kaynakların nereye kullanılacağı konusunda ne kadar samimi olduğumuzu açıkça ortaya koyacak.



Buradan şunu da ifade etmek istiyorum; Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği ile çok kısa bir süre içerisinde bir protokol imzalayıp, şu an Cumhurbaşkanlığında imzada olan yasada ihtiyaç duyuluyorsa gerekli yasal tadilatı yapıp süreci hemen başlatmaya hazırız.Toplumsal dayanışmanın en güzel örneklerinden biri olarak yapılacak bu okul projeleri Mağusa'mıza inşallah hayırlar getirecektir. Ailelerimizin de onayıyla umarım çok kısa bir sürede okul projelerini tamamlayacak ve Mağusa’ya sembol bir eser daha kazandıracağız.Bir diğer konu hükümetimizin, Şampiyon Meleklerimiz’in anılarının yaşatılması için yapılacak spor salonu, anıt ve şehitlik projeleriydi. Bu konu ile ilgili çalışmalar zaten başlatıldı ve devam ediyor. Almış olduğumuz Bakanlar Kurulu kararlarında söz verdiğimiz gibi bunların da gerçekleşmesi için hükümet devrededir ve her tür katkıyı yapacaktır.Görev şehidi ilan ettiğimiz canlarımız için yeni yasal düzenlemeler yapma çalışmalarını da bildiğiniz üzere başlattık. Bu konu da kısa sürede tamamlanacakve en önemli başlığımız olan İsias Hotel’le ilgili dava süreciyle ilgili de istişarelerde bulunduk. Biz kendi elimizdeki verileri ailelerimizle paylaştık. Onlar da bize ellerinde olan yeni bilgileri ulaştırdılar. Bildiğiniz üzere yasal süreci izleme için kurulan Ad-Hoc komitemiz tam da şu sıralarda Adıyaman'da. Bu ziyarette onlar da Adalet Bakanlığından yeni bilgiler aldılar. Bu gün Adıyaman Başsavcısı ile bir görüşmeleri var. Onlar da gelince kendilerini ziyaret edecek ve son bilgileri kendilerinden de alacağım.Deprem felaketinin yaşandığı ilk andan bu güne, vatandaşlarımızın önce hayatta kalmaları ve kurtarılmaları için, ardından da ülkemize getirilmeleri için, bu gün de kayıplarımızın anılarının yaşatılması için elimizden gelen tüm imkanları samimiyetle seferber ettik.Ne kadar samimi olduğumuz bugün de ortadadır. Bugün ortaya koyduğumuz duruş bir samimiyet simgesidir. Bir hükümetin evlatlarına sahip çıktığının göstergesidir. Umuyorum bu tablodan herkes gerekli mesajı alır ve samimiyetle bu yardım kampanyasına destek verir. Buradan bir kez daha yaşamlarını yitiren tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Şu an yanımızda bulunan ailelerimize başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Milletimizin bir kez daha başısağolsun. Hayata geçireceğimiz projeler halkımıza hayırlı olsun.