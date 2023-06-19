Başbakan Üstel: “Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkilerimiz her zaman en üst seviyede… Etle tırnak gibi, ayrılmaz ikiliyiz”

Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve ekibiyle birlikte büyük işlere, büyük projelere imza atacaklarını kaydetti.

Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkilerinin her zaman en üst seviyede olduğunu vurgulayan Başbakan Üstel, “Etle tırnak gibi, ayrılmaz ikiliyiz… Ülkenin menfaatleri doğrultusunda adımlar atacağız” dedi.

Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti (TC) Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile görüştü.

-“KKTC ile ilişkilerimizin daha da ileriye gitmesi için, ortak menfaatlerimiz için çalışmaya devam edeceğiz”

Başbakanlık Şeref Salonu’nda yer alan görüşmede konuşan Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, dünden beri KKTC’de olduklarını belirterek, geldikleri andan itibaren Başbakan Üstel’in kendilerine ev sahipliği yaptığını belirtti. Yılmaz, Başbakan Üstel ve ekibine sıcak misafirperverlikleri için teşekkür etti.

Çok yoğun temaslarda bulunduklarını dile getiren Yılmaz, dün Ercan Havalimanı’nda değerlendirme ve teknik toplantı yaptıklarını hatırlattı. Temaslarının bugün de devam ettiğini ifade eden Cevdet Yılmaz, “Bundan sonraki süreçte Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak Türkiye Cumhuriyeti adına KKTC ile ilişkilerimizin daha da ileriye gitmesi için ortak menfaatlerimiz için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Öncelikli konulardan bir tanesinin Ercan Havalimanı’nın açılması olacağını kaydeden Yılmaz, Başbakan Üstel’e bu konudaki yakın ilgisi ve çalışması için teşekkür etti. Birçok proje ve konu üzerinde çalışacaklarını vurgulayan TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, şöyle devam etti:

“Suda nasıl başardıysak bunu elektrikte de inşallah başaracağız. Hem iki ülkenin çok daha güçlü birbiriyle bağlanmasına, hem de ekonomik refaha katkıda bulunacak. Çevre açısından da yine çok olumlu sonuçları olacak.”

Birçok konuda çalışmaları gerektiğini dile getiren Yılmaz, “Eğitimden, sağlığa, ulaştırmaya, özel sektör yatırımlarının, girişimciliğin teşvikine varıncaya kadar birçok başlıkta detaylı temaslarımız oldu. Önümüzdeki dönemde birlikte çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Başbakan başta olmak üzere ev sahiplerine teşekkür eden Yılmaz, Plan, Bütçe Komisyonu Başkanı olduğu dönemde Resmiye Eroğlu Canaltay’ın farklı partilerden grupla TBMM’yi ziyaret ettiğini hatırlatarak, tekrar görüşmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Şükranlarını sunan TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, karşılıklı ziyaretlerin devam etmesini diledi.

-Üstel

Başbakan Ünal Üstel ise, yeni atandığı görevi nedeniyle TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’ı kutlayarak, Yılmaz ve ekibiyle birlikte büyük işlere, büyük projelere imza atacaklarını kaydetti.

Türkiye’deki seçim sürecine işaret eden Başbakan Üstel, gösterdiği demokrasi anlayışından dolayı yüce Türk halkını kutladı. TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçildikten sonra ilk ziyaretini KKTC’ye gyaptığını ifade eden Başbakan Üstel, TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’ın da atandıktan sonra ilk ziyaretini KKTC’ye yaptığını söyledi. Başbakan Üstel, Yılmaz’ı ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkilerinin her zaman en üst seviyede olduğunu vurgulayan Başbakan Üstel, sevgi ve kardeşlik duygusuyla bağlı olduklarını belirterek, Türkiye ile KKTC’nin etle tırnak gibi ayrılmaz ikili olduğunu kaydetti.

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın KKTC’yi ziyaretinde iki tane büyük proje için mesaj verdiğine işaret eden Başbakan Üstel, ilk Bakanlar Kurulu toplantısının ardından İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü’nün Resmi Gazete’de yayınladığını ifade etti.

Daha önceki Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve ekibiyle de iyi ilişkiler içerisinde çalıştıklarını dile getiren Başbakan Üstel, Oktay ve ekibine selamlarını iletti.

Başbakan Üstel, bundan sonraki süreçte İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü çerçevesinde TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve ekibiyle birlikte ülkenin menfaatleri doğrultusunda adımlar atacaklarını vurguladı.

-“İnşallah 20 Temmuz günü yeni devlet havalimanımıza, yeni terminalimize kavuşmuş olacağız”

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın KKTC ziyaretinde verdiği ilk mesajın Ercan Havalimanı’nın açılması olduğuna değinen Başbakan Üstel, “Net bir şekilde halkımıza mesaj verdi. 20 Temmuz’da Ercan Devlet Havalimanı açılacak. Biz hükümet olarak üzerimize ne düşerse o görevleri yerine getireceğiz ve inşallah 20 Temmuz günü yeni devlet havalimanımıza, yeni terminalimize kavuşmuş olacağız” diye konuştu. Üstel, 2012 yılında su projesi konuşulurken, kablo ile enerjinin de gündeme geldiğini ancak asrın projesi olan su projesi hayata geçiriliken, enerji projesinin gerçekleştirilmesinin bugüne nasip olacağını söyledi.

Başbakan Üstel, ülkenin geleceğini yeniden şekillendirecek dev projeyle Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nden kabloyla elektriğin gelmesiyle enerji çeşitliliğinin çoğaltılacağını, ülkede enerjide yaşanan sıkıntıların giderileceğini ve enerjide arz güvenliğinin sağlanacağını kaydetti. Üstel, ülkenin ekonomisinin de daha süratli bir şekilde ileriye gitmesini sağlayacaklarını söyledi.

İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü kapsamında sağlıkta da dev projeleri hayata geçireceklerini ifade eden Başbakan Üstel, 500 yataklı Lefkoşa Devlet Hastanesi ihalesine çıkmak üzere olduklarını belirtti. Üstel, ilerleyen günlerde hastanenin temelini atmak için de bir araya geleceklerini kaydetti.

Başbakan Üstel, Güzelyurt, Girne ve Karpaz bölgesindeki projelerinden de bahsetti. 25 tane okulu yeniden inşa edeceklerini kaydeden Başbakan Üstel, depreme dayanıklılığı olmayan okulları yeniden inşa edeceklerini, bazı okulların da depreme karşı dayanıklılığını güçlendireceklerini söyledi.

Yolların altyapı sorununu da çözeceklerini ifade eden Üstel, TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve ekibiyle birlikte ilerleyen günlerde vatandaşların rahatlayacağı hangi öncelikli projeler varsa onları da süratli bir şekilde TC Büyükelçisi ile de istişare içerisinde hayata geçireceklerini belirtti.