Başbakan Üstel’den elektrik konusunda açıklama

Başbakan Ünal Üstel, elektrik konusunda yaşanan son durum konusunda açıklama yaptı.

Üstel, yazılı açıklamasında şunları kaydettİ:

"Halkın can ve mal güvenliğini tehlikeye atan, bu nedenle toplumsal hiç bir destek bulamayan, ekonomiyi büyük kayıplara uğratan, üretimi aksatarak işletmelere zarar veren, 24 saati aşan elektrik kesintilerine yol açan gayrı yasal eylemlerin son bulması olumlu bir gelişmedir.

İlk günden itibaren söylediğimiz gibi, yasadışı eylemlerin son bulması şartı ile varsa sıkıntıların aşılması adına herkesle ve her kesimle diyaloğa açık olacağımızı söylemiştik. Bugün de aynı noktadayız.

Yasamızın meclisten geçmesi ve yeni sürecin başlaması ile birlikte, bilim insanlarımızla, odalarımız, ekonomik örgütlerimiz ve paydaşlarla bir araya gelerek gerekli istişareleri yapacağız.

Kaliteli, hesaplı, kesintisiz, çevreci, arz güvenliği olan, kablo ile elektrik getirilmesi ve enterkonnekte sisteme geçişin de dahil olduğu, halihazırda mevcut olan üretim santrallerimizin giderek artan enerji ihtiyacımızı karşılayacak kapasiteye çıkarılmasını da içeren Ulusal Enerji Vizyonunumuzu tüm paydaşlarla birlikte kısa bir sürede ele alacak ve ülkedeki enerji konusunu tıpkı su sorunu gibi ortadan kaldıracağız.

İçi boş sloganlarla, dayanaksız söylemlerle ve yaratılan kaos ortamları ile ülkenin ihtiyaç duyduğu büyük değişim ve reformların önünün kesilmesine dün de izin vermedik yarın da vermeyeceğiz. Sürdürülebilir olmaktan çıkmış, ülkenin gelişiminin önünü kapatan tüm konularda gerekli adımları cesaretle atmaya devam edeceğiz.

Bu vesile ile bir kez daha yapılan hatayı en başından itibaren net bir şekilde gören ve devletin kurumlarına yönelik yapılan saldırılara ve elektrik kesintilerine hiç bir destek vermeyen sağduyulu halkımıza ayrıca saygılarımı sunuyorum."

Güncelleme Tarihi: 15 Nisan 2023, 13:26