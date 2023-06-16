Başbakan Üstel’den Hasan Turgut ve İbrahim Karahasan’a Mücahitlik Madalyası

aşbakan Ünal Üstel, Babalar Günü ve Kurban Bayramı öncesinde Mücahit Hasan Turgut ve ailesi ile merhum Mücahit İbrahim Karahasan’ın ailesini evlerinde ziyaret etti.

Başbakan Üstel, Hasan Turgut’a ve Karahasan’ın eşi Kadriye Karahasan’a Mücahitlik Madalyalarını takdim etti.

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Başbakan Ünal Üstel ziyaretlerinde yaptığı konuşmada, ülke için, vatan, bayrak ve Kıbrıslı Türklerin hür, bağımsız, özgür ve insan onuruna yakışan bir şekilde yaşayabilmesi için her türlü mücadeleyi veren tüm şehitlere Allah’tan rahmet diledi, Mücahit ve gazilere teşekkür etti.

Başbakan Üstel, “Bugün, Babalar Günü dolayısıyla Mücahitlerimizi hem ziyaret etmenin hem de kutlu davamıza verdikleri hizmetlerden ötürü Milli Mücadele Madalyamızı takdim etmenin mutluluğunu yaşıyorum” dedi.

Mücahitlerin vatan uğruna canını hiçe sayarak, mücadele ettiğine vurgu yapan Başbakan Üstel, “Yapmış olduğunuz mücadeleyi bizler unutmadık, unutulmasına da asla izin vermeyeceğiz” şeklinde konuştu.

“Geçmişte sizin gibi büyüklerimizin mücadelesi ile bizler bugün bu makam koltuklarında oturuyoruz ve bu güzel ülkede bu havayı teneffüs edebiliyoruz” diyen Başbakan Üstel, şöyle devam etti:

“20 Temmuz 1974 Harekâtı, Anavatanımızın desteği ve sizlerin geçmişteki mücadelesi ışığında, KKTC bayrağını ve devletini savunmaya devam edeceğiz. Elbette sizin mücadeleniz madalya ile ölçülmez ama bizden sizlere ve torunlarınıza kalacak bir hatıra olsun.”

Ziyaretlerde, Hasan Turgut’un oğlu Rifat Turgut ve İbrahim Karahasan’ın eşi Kadriye Karahasan da, Başbakan Ünal Üstel’e,u anlamlı ziyaret ve madalya takdimi için teşekkürlerini sunarak, “Onların yaptığı hizmetlerden ve mücadelelerinden dolayı gururluyuz. Böyle bir madalya bizleri çok onurlandırdı. Teşekkür ederiz Başbakan’ımız” dediler.