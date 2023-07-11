Başbakan Üstel’in 11 Temmuz Basın Günü mesajı

Başbakan Ünal Üstel, basının ülke demokrasinin ve düşünce özgürlüğünün yansıtılmasında önemli olduğunu vurguladı.

Üstel 11 Temmuz Basın Günü vesilesiyle yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kıbrıs’ta yayımlanan ilk Türkçe gazete olarak tarihe geçen Saded Gazetesi’nin yayınlanma yıl dönümünü, Kıbrıs Türk Basınının onur günü olarak kutlamaktan büyük mutluluk duymaktayım. Kıbrıs Türk basını, bugünlere gelene kadar milli mücadele yılları dahil her dönemde önemli mücadeleler vermiş ve çağın gerektirdiği şekilde gelişmiş ve değişime ayak uydurmuştur. Teknoloji çağını yaşadığımız bu günlerde basın yayın organlarımız, yenilikçi ve çağdaş bir anlayışla daha verimli hizmet vermek için büyük bir özveriyle gece gündüz demeden çalışmaktadırlar.

Basının önemi, bir ülkenin demokrasisini ve düşünce özgürlüğünü yansıtması bakımından büyüktür. Basının gücü halkı en tarafsız ve en doğru şekilde aydınlatması, bilgilendirmesi ve haber almasını sağlamasıyla ortaya çıkmaktadır. Medya sayesinde ülkeler, demokratik düzenlerini korumakta, ekonomik açıdan güçlü bir şekilde kendi ayakları üzerinde durabilmekte, bu sayede daha fazla sorgulayan, tartışan bir toplumun basından beklentisi de yükselmektedir. Bu bakımdan basın mensubu arkadaşlarımıza büyük sorumluluklar düşmektedir. Görevlerini yerine getirirken daha titiz ve dikkatli bir şekilde en doğru, objektif ve kaliteli haberi toplayarak halka ulaştırmaları gerekmektedir.

Bu duygu ve düşüncelerle, KKTC basın yayın kurum ve kuruluşlarında özveriyle görev ifa eden tüm basın mensubu arkadaşlarımızın bu özel gününü kutlar, onlara daima destek olmaktan ve birlikte çalışmaktan mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum. Tüm basın mensuplarına başarılarla dolu bir meslek hayatı temennisiyle sevgi ve saygılar sunarım."