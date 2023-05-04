Başbakan Yardımcısı Ataoğlu İstanbul’da TDT gözlemci üye olarak ilk etkinliğe katıldı

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, KKTC'nin Türk Dünyası Teşkilatı (TDT) gözlemci üyeliğe kabulü sonrasında bu sıfatla ilk TDT etkinliğine katıldı.

Ataoğlu, katıldığı 2023 Türk Dünyası, Gençlik Başkenti açılış töreninde bir de konuşma yaptı.

Bakanlık’tan verilen bilgiye göre, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde yer alan açılış törenine, Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev, Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Indira Hajiyeva, Kırgızistan Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Bakan Yardımcısı Marat Tagaev da katıldı.

- Ataoğlu: "Tam üyelik büyük katkı sağlayacak"

Fikri Ataoğlu, açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Yıllarca insanlık dışı ambargo ve engellemelere rağmen her koşul ve şartta ana vatan Türkiye Cumhuriyeti, her zaman yanımızda olmuştur. Bu nedenle Türkiye Cumhuriyeti'ne şükranlarımı sunuyorum” dedi.

KKTC’nin gözlemci üye sıfatıyla Türk Dünyası’na katılımının Kıbrıs Türk halkı için önemli bir motivasyon ve heyecan vesilesi olduğunu kaydeden Ataoğlu, KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı’na tam üyeliğinin KKTC halkının gelecek umutları, motivasyon ve imkanları bakımından büyük bir katkı sağlayacağını kaydetti.

Ataoğlu, etkinliğin aynı dili konuşan, tarihsel ve kültürel anlamda bağları olan, ama en önemlisi manevi bağlarla birbirlerine bağlı ülke gençliğinin bir araya gelmesi, birbirlerini tanıması, anlaması ve birlikte hareket ederek ekonomik değer yaratması açısından önemli olduğunu kaydetti.

Ataoğlu, Genç Girişimciler ve Liderler Formunda block zincir, eko girişimcilik, dijital iletişim, akıllı şehir teknolojileri gibi güncel ve çağdaş konuların ele alınacağı panellerin, kardeş ülkelrin gençliğinin iş birliğine büyük katkı sağlayacağına inandığını belirtti.

-Kasapoğlu

Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da Türkiye Cumhuriyeti'nin 100’üncü yılı vesilesiyle İstanbul'un 2023 Türk Dünyası Gençlik Başkenti seçildiğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Roma, Bizans ve Osmanlı'nın başkenti olan İstanbul, çağlar boyunca çeşitli uygarlıklara başkentlik yapmış, tarihsel süreçte eşsiz bir mozaik olmuştur. Geniş bir tarihi dokuya sahiptir ve Türkiye'nin en büyük şehridir. 14 milyonu aşkın nüfusuyla dünyanın en büyük 5. şehridir ve dünyanın ulaşım merkezidir. Bu kadim şehir, Peygamber Efendimizin müjdelediği şehirdir. 21 yaşında genç bir hükümdar olan Fatih Sultan Mehmet Han, fethin ardından 'Fatih' unvanıyla anılmaya başlamıştır. Sadece Türk tarihinin değil dünya tarihinin gördüğü en büyük liderlerden olmuştur. Türkiye, Türk devletleri teşkilatını çok kıymetli buluyor. Bu çatı altındaki bütün faaliyetleri en güçlü şekilde yerine getirme gayretindeyiz."

Kasapoğlu, "İstanbul'un bu unvanı haklı bir gururla taşıyacağına ve iş birliğimizi daha üst seviyelere taşıyacağımıza yürekten inanıyorum. Yıl boyu sürecek etkinliklerle teşkilat çatısı altındaki gençlerimizle bir araya gelecek olmanın heyecanını ifade etmek istiyorum. Ortak dilimiz, tarihimiz, kültürümüz ve medeniyetimiz konusunda gençlerimizi bilinçlendirmeli ve onları ortak gelecek vizyonu çerçevesinde bir araya getirmeliyiz. Gelecek ideallerine sahip ülkelerimizin bir araya geldiği bu buluşmanın, tüm dünya kamuoyuna en güçlü şekilde yansıtılacağına inanıyorum. Biz; Azerbaycan, Kazakistan, Kırgız Cumhuriyeti, Macaristan, Özbekistan, Türkmenistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni evimiz gibi görüyoruz. Onlar da Türkiye'yi evleri gibi görüyor” dedi.

-KKTC 8 kişilik bir gençlik heyeti ile temsil ediliyor…

İstanbul 2023 Türk Dünyası Gençlik Başkenti açılış töreni etkinlikleri kapsamında düzenlenecek Türk Dünyası Genç Girişimciler ve Liderler Formu’nda KKTC 8 kişilik bir heyet tarafından temsil edilecek.

Başbakan Yardımcısı Ataoğlu, açılış töreninin ardından Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun TDT üye ülke devlet temsilcilerinin onuruna verdiği yemeğe de katıldı.