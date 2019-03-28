Başbakan yurda döndü

Günübirlik Ankara ziyaretini tamamlayan Başbakan Tufan Erhürman, saat 20.30 sıralarında ülkeye döndü.



Başbakan Erhürman'ı Ercan Havalimanı'nda Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit ile diğer yetkililer karşıladı.



Başbakan Erhürman, Ankara'ya gerçekleştirdiği günübirlik çalışma ziyaretinde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Ekonomik ve Mali İşbirliği Protokolü'nü, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ile de KKTC yüksek öğretimini görüştü.

Erhürman ayrıca Kıbrıs gazilerine madalya törenine de katıldı.