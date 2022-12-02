Başbakan’ın eşi Zerrin Üstel, Girne Özel Eğitim ve İş Eğitimi Okulu’nu ziyaret etti

Başbakan Ünal Üstel'in eşi Zerrin Üstel, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla, Girne Özel Eğitim ve İş Eğitimi Okulu'nu ziyaret etti.

Üstel ziyaretinde, Sorumlu Öğretmen Özlem Dağlı Gökbulut'tan yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı ve okulda incelemelerde bulundu.

Başbakanlıktan verilen bilgiye göre, Üstel burada yaptığı kısa konuşmada, okulda eğitim gören çocukların özel bireyler olduğunu hatırlatarak, toplum içinde eşit şekilde yer almalarının önemine işaret etti.

Zerrin Üstel, özel bireylere daha güzel bir yaşam sunulabilmesi için elinden geleni yapacağını da kaydetti. Üstel, okulda çocukların topluma kazandırılmasındaki ihtiyaçları gidermek için canla başla çalışan öğretmenlere de teşekkür etti ve "Onlara vereceğimiz eğitim ve öğretimle geleceğe hazırlamak hepimizin asli görevi olmalı" dedi.

Çocuklarla sohbet de eden Zerrin Üstel, daha sonra özel gün için hazırlanan gösteriyi izledi.