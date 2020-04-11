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Başbakanlık Covid-19 Koordinasyon Komitesi’nden istifa

Başbakanlık Covid-19 Koordinasyon Komitesi’nden istifa
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İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Erden Aşardağ yazılı açıklama yaparak Başbakanlık Covid-19 Koordinasyon Komitesi’nden istifa ettiğini duyurdu.

Aşardağ açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Bilindiği üzere covid-19 pandemisi ülkemizi etkilemeye başladıktan sonra tüm ilgili paydaşlar, sağlık bakanlığı  ve devlet kurumları pandemiyi kontrol altına almak için var gücüyle savaşmaya başlamıştır. Bunun üzerine paydaşlar arasında koordinasyonu   sağlamada yardımcı olacak ve önemli tıbbı konularda, bu konuların çözümünde ilgili bilimsel çalışmalar yapan ve komitelerin kararlarını yürütmede olan başbakanlık,  sağlık bakanlığı ve bakanlar kuruluna ileten bir Başbakanlık Covid-19 ile mücadele Koordinasyon konseyi kurulmuştur. Günümüze kadar aktarılan problemlerin çözümü konusunda aktif olarak görevlerini yapmıştır.

Toplumun izolasyonlarının ne şekilde yavaş yavaş kaldırılması ve basamak basamak yumuşatılması konusu tüm ülkenin  gündemindedir. Net olarak açıklama isterim ki basında yer alan ve İzlanda modeli diye adlandırılan-15 bin tetkik kiti ile biz bunu 5 günde çözeriz ön görüsü- bizim kurulda  tartışılan ve karara bağlanan bir öneri değildir. Bu öngörü kişisel ve kurulu bağlamayan bir öngörüdür. Bu konuda alınmış bir karar olmamasına rağmen bütün kurulun aldığı bir karar  gibi basına ve kamuoyuna yansıtılması Koordinasyon kurulu üyesi olarak beni derinden üzmüş ve komisyondaki görevimi tekrar gözden geçirmek durumunda bırakmıştır.

Bu  tür ciddi sonuçları  olabilecek modellerin tatbiki tüm paydaşların geniş  katılımı ile KKTC Sağlık bakanlığı bünyesinde bilim insanlarının  katkıları ile planlanmalıdır. Bu problemin çözümü için tüm donanımları olan bilim insanlarımız ve  hekimlerimiz mevcuttur.

Başbakanlık koordinasyon  konseyinin görev yetki ve sorumluluklarında  sapma oluşmuştur. Bu konseydeki görevimden istifa  ettiğimi ve bundan sonra bu konseyin alacağı kararların şahsen hiçbir şekilde beni bağlamayacağını ve insanlarımızın mutluluğu ve sağlığı için  Covid-19 savaşına sessiz bir şekilde aktif olarak devam edeceğimi kamuoyuna duyururum.

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