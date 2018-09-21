BAŞBAKANLIK: “DENETİMLER DAHA DA ARTIRILACAK. HAKSIZ KAZANÇ ELDE ETME GİRİŞİMLERİ CEZASIZ BIRAKILMAYACAK”

Başbakanlık, kalite ve fiyat denetim memurlarının denetimlerinin bu dönemde daha da artırılacağı ve döviz kurlarındaki ve girdi maliyetlerindeki artışlarla açıklanamayacak haksız kazanç elde etme girişimlerinin cezasız bırakılmayacağını belirtti.

Ticaret Dairesi’ne bağlı kalite ve fiyat denetim memurlarının denetimlerinin artırıldığı, ağustos ayında ülke genelinde 363 denetim gerçekleştirildiği; ALO 171 Tüketici İhbar Hattı’na da 270 farklı şikayet bildirildiği ve bu şikayetlerin değerlendirildiği bildirildi.

Yapılan denetimler sonucunda, tarihi geçmiş mal satılması, kasa fiyatı ile raf fiyatının uyuşmaması, fiyat etiketinin bulundurulmaması veya etiketin eksik bilgi içermesi gibi sebeplerle cezalar kesildiği de ifade edildi.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, kalite ve fiyat denetim memurlarına, fahiş fiyat artışı tespit etmeleri halinde ithalatçı, üretici ve satıcılara asgari ücretin beş katına kadar idari para cezası kesme yetkisi de veren “Tüketicilerin Fahiş Fiyatlardan Korunması İçin Yasa Gücünde Kararname” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği anımsatıldı.

Kararname ile kalite ve fiyat denetim memurlarına, denetleme, inceleme ve araştırmaları sonucunda satılan ürünün veya hizmetin fiyatındaki artışın ilgili dönem içerisinde dövizde ve girdi maliyetlerinde gerçekleşen artışla açıklanamayacak bir fiyat ve oranda olduğunu tespit etmeleri halinde, ithalatçı, üretici ve satıcılardan ilgili her türlü bilgi ve belgeyi talep etme yanında, bu bilgi ve belgelerin en geç üç gün içerisinde verilmemesi durumunda asgari ücretin beş katına kadar idari para cezası kesme yetkisi verildiği belirtildi.

“363 DENETİM YAPILDI, 270 ŞİKAYET DEĞERLENDİRİLDİ”

Başbakanlık açıklamasında, döviz kurlarında dalgalanmaların yaşandığı içinden geçilen dönemde, daha önce açıklanmış olduğu gibi Ticaret Dairesi’ne bağlı kalite ve fiyat denetim memurlarının yaptığı denetimlerin artırıldığı, ağustos ayında ülke genelinde 363 denetim gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, aynı ay içerisinde ALO 171 Tüketici İhbar Hattı’na da 270 farklı şikayet bildirildiği ve bu şikayetlerin değerlendirildiği kaydedildi.

Yapılan denetimler sonucunda, tarihi geçmiş mal satılması, kasa fiyatı ile raf fiyatının uyuşmaması, fiyat etiketinin bulundurulmaması veya etiketin eksik bilgi içermesi gibi sebeplerle cezalar kesildiği ifade edildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Yapılan denetimlerde ulaşılan sonuçları da dikkate alan Bakanlar Kurulumuz, ‘Tüketicilerin Fahiş Fiyatlardan Korunmasına İlişkin Yasa Gücünde Kararname’yi çıkarmış ve kararname Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kararname ile kalite ve fiyat denetim memurlarına, denetleme, inceleme ve araştırmaları sonucunda satılan ürünün veya hizmetin fiyatındaki artışın ilgili dönem içerisinde dövizde ve girdi maliyetlerinde gerçekleşen artışla açıklanamayacak bir fiyat ve oranda olduğunu tespit etmeleri halinde, ithalatçı, üretici ve satıcılardan ilgili her türlü bilgi ve belgeyi talep etme yanında, bu bilgi ve belgelerin en geç üç gün içerisinde verilmemesi durumunda asgari ücretin beş katına kadar idari para cezası kesme yetkisi verilmiştir”

Kalite ve Fiyat Denetim memurlarının, elde ettikleri bilgi ve belgeleri, Rekabet Yasası uyarınca hakim konumun kötüye kullanılmasını cezalandırma yetkisine sahip olan Rekabet Kurulu’na ve vergi hesaplamalarına esas alınması amacıyla Maliye Bakanlığı’na iletecekleri kaydedilen açıklamada, “Bilgi ve belgeler Maliye Bakanlığı’nca vergi hesaplamalarında kullanılırken, Rekabet Kurulu’nca da, hakim konumun kötüye kullanılması konusunda re’sen başlatabileceği denetimlerde kullanılacaktır” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Rekabet Kurulu’nun, yapacağı denetimler sonucunda, hakim konumun kötüye kullanıldığının tespit edilmediği durumlarda da, Rekabet Yasası’ndan kaynaklanan yetkisini kullanarak, elde ettiği verileri tüketicileri koruma amacıyla gerekli görmesi halinde kamuoyuyla paylaşacağı kaydedildi.

Başbakanlıktan yapılan açıklamada, kalite ve fiyat denetim memurlarının denetimlerinin bu dönemde daha da artırılacağı ve döviz kurlarındaki ve girdi maliyetlerindeki artışlarla açıklanamayacak haksız kazanç elde etme girişimlerinin cezasız bırakılmayacağı belirtildi.

TÜKETİCİLERE ÇAĞRI

Açıklamada ayrıca, tüketicilere alış verişlerinde dikkatli olmaları ve fiyat etiketinin bulundurulmaması, kasa fiyatı ile raf fiyatının uyuşmaması, etiketin eksik bilgi içermesi ve etiket fiyatının fahiş bulunması durumlarını hemen ALO 171 Tüketici İhbar Hattı’na bildirmeleri çağrısı yapıldı.