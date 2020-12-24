Başbakanlık Denetleme Kurulu üyelerinden Tatar'a ziyaret

Başbakanlık Denetleme Kurulu Başkanı Meftun Orkun ve kurul üyeleri, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Kabulde gerçekleştirdiği konuşmada, denetim mekanizmasının önemine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Sayıştaylık, Maliye Teftiş Kurulu, Başbakanlık Teftiş Kurulu ve mali polisin koordineli çalışmasının gerekliliğine işaret etti.

“Etkin denetim, belediyeler de dâhil tüm kamu kurum ve kuruluşlarında ve kamudan kaynak sağlayan kuruluşlarda olması gerekmektedir” diyen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, özel teşebbüslerin de dış bağımsız denetçiler tarafından denetlendiğini belirtti.

Devletin gelir ve giderlerinin sağlıklı hesaplanması için sağlanan otoritenin işbirliği halinde olması gerektiğini de kaydeden Cumhurbaşkanı, Sayıştay tarafından Cumhuriyet Meclisi’ne sunulan raporlara Meclis’in gerekli ilgili göstermesinin ve suç unsuru teşkil eden durumlarda Savcılık tarafından gereken adımların ivedilikle atılmasının öneminin altını çizdi.

KKTC Devleti’nin kendi içinde yapmış olduğu düzenlemelerle emin adımlarla yoluna devam ettiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakanlık Denetleme Kurulu’nun yaptığı çalışmaların gelecek kuşaklar için arşiv niteliği taşıyacağını belirterek kurul başkan ve üyelerine çalışmalarında başarılar diledi.