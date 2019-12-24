Başbakanlık himayesinde madalya takdimi

Başbakanlık himayelerinde dün akşam düzenlenen törenle, Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği üyesi 200 civarında kişiye Milli Mücadele Madalyaları takdim edildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde saat 18.30’da düzenlenen törene Başbakan Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Sağlık Bakanı Ali Pilli ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Altan Er, askeri erkan, bürokratlar ile çok sayıda şehit yakını katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan tören Başbakanlık Daire Müdürü Bora Akkuş tarafından yapılan açılış konuşmasıyla devam etti. Video gösteriminin ardından Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan ve Başbakan Ersin Tatar konuştu. Tören, madalya takdimiyle sona erdi.

AKKUŞ: “VATAN VE HÜRRİYET ÇOCUKLARIMIZA BIRAKACAĞIMIZ EN DEĞERLİ MİRAS”

Başbakanlık Daire Müdürü Bora Akkuş, Kıbrıs Türk halkını ada üzerinde yok etmek için gerçekleştirilen saldırıların Kanlı Noel olarak bilinen 21 Aralık 1963’te başlatılan saldırılarla hat safhaya ulaştığını kaydetti, bu saldırılarda 364 Kıbrıslı Türk’ün şehit olduğunu anlattı.

Kıbrıslı Türklerin adayı Yunanistan’a bağlamak maksadıyla gerçekleştirilen saldırılara karşı Türk Mukavemet Teşkilatı’nı kurarak mücadele verdiğini kaydeden Akkuş, bugün KKTC’de özgür, bağımsız, huzur ve güven içinde yaşıyor olmalarını şehitlere borçlu olduklarını söyledi.

Vatanın, hürriyetin çocuklarına bırakacakları en değerli miras olduğunu belirten Akkuş, cumhuriyetin ve bayrağın kıymetinin bilinmesi çağrısında bulundu.

BENAN: “BUGÜN SOKAKLARDA ÖZGÜRCE DOLAŞIYORSAK BUNU ŞEHİT VE GAZİLERE BORÇLUYUZ”

Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan da konuşmasında tarih boyunca hür ve bağımsız yaşamış Türk milletinin işgale alışkın olmayan asil bir millet olduğunu kaydetti ve bugün sokaklarda özgürce dolaşıyorlarsa bunu şehit ve gazilere borçlu olduklarını söyledi.

Özgürlüklerinden asla taviz vermeyeceklerini ve geçmişlerini unutmayacaklarını dile getiren Benan, ne topraklarından ne de bayraklarından vazgeçeceklerini vurguladı.

Milli Mücadele madalyalarının dağıtılmasında geç kalındığını belirten Gürsel Benan, 4’lü koalisyon döneminde madalyaların dağıtılmasının dönemin Başbakanı Tufan Erhürman tarafından kabul edilmediğini iddia etti ve Tatar’a teşekkür etti.

TATAR: “ÇOCUKLUK YILLARINDA VATAN SEVGİSİ İÇİMİZE İŞLEDİ”

Başbakan Ersin Tatar da madalyaların takdiminin kendilerine nasip olduğunu kaydederek bunun için emek veren herkese teşekkür etti.

Tatar, çocukluk yıllarında vatan sevgisinin, Türklük aşkının, Kıbrıs davası ve Kıbrıs’ın bulunduğu coğrafyada yaşananların içine işlediğini kaydetti.

Bugün bir devletleri varsa bunu şehitlere borçlu olduklarını ifade eden Tatar, Kıbrıslı Türklerin bugünlere gelene dek çektiği mezalimi, vahşetti, acı ve sıkıntıyı bildiklerini belirtti.

“KKTC’NİN ÖNEMİ ARTTI... TC-LİBYA ANLAŞMASI SON DERECE ÖNEMLİ”

Gelinen aşamada yollarına devam ederken Kıbrıslı Türklerin 1974 öncesine dönülmemesi gerektiğini hep birlikte haykırması gerektiğini söyleyen Tatar, Doğu Akdeniz’deki son gelişmelerden sonra KKTC’nin öneminin arttığını vurguladı.

TC Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Türkiye’nin Libya ile yaptığı anlaşmadan geri adım atamayacağını vurguladığını hatırlatan Tatar, bu anlaşmanın KKTC açısından da son derece önemli olduğunu kaydetti.

Gelecek nesillerin huzur içinde yaşaması için Kıbrıs Türk halkının haklarını savunmaya devam edeceklerini ifade eden Tatar, “Çözüm olmamış olabilir ancak adaya 1974 yılında barış geldi” dedi ve Kıbrıs Türk halkının çözüm dışında da alternatifi bulunduğunu, bunun da KKTC olarak yollarına devam etmek olduğunu söyledi.

Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2019, 11:36