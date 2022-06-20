Başbakanlık ile EÖP arasında kara sınır kapılarının iyileştirilmesine yönelik protokol imzalandı

Başbakan Ünal Üstel, kara sınır kapılarının iyileştirilmesinin iyi bir çalışma olduğunu ve ülke için iyi bir dönem olacağını söyledi.

Başbakan Ünal Üstel’in talimatlarıyla, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kara sınır kapılarında araç ve yaya geçişlerinde yaşanılan sıkışıklığı gidermeye yönelik başlatılan çalışmalar kısa sürede tamamlandı.

Başbakanlık ile Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği ve Kıbrıs Türk Otelciler Birliği tarafından oluşturulan Ekonomik Örgütler Platformu (EÖP) arasında kara sınır kapılarındaki hizmetlerin çağdaş ölçülere uygun olarak yönetilmesi ve sürdürülmesi amacıyla protokol imzalandı.

Başbakan Ünal Üstel, Ekonomik Örgütler Platformu heyetini Meclis’te kabul ederek görüştü. Kabulün ardından protokol imzalandı.

“DEVLET-ÖZEL SEKTÖR DAYANIŞMASI”

Başbakan Ünal Üstel, protokol imzalanmadan önce yaptığı açıklamada, çağrılarına hızlı cevap veren ve hızlı çalışma başlatan Ekonomik Örgütler Platformu’na teşekkür etti.

Kara sınır kapılarıyla ilgili oluşturulan Meclis Komitesi’nin başına, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı döneminde bu konuda çalışma başlatan UBP Milletvekili Resmiye Canaltay’ın getirildiğini, Komite ve EÖP’ün kısa zamanda güzel bir çalışma yaptığını anlatan Başbakan Üstel, devlet-özel sektör dayanışmasının güzel bir örneğinin ortaya çıktığını söyledi.

Başbakan Üstel, Komite üyeleri ile birlikte kara sınır kapılarına yaptığı ziyaretlerde eksiklileri yerinde tespit ettiklerini ifade ederek, herkesin beklentisinin, kara sınır kapılarındaki geçişleri rahatlamak olduğunu kaydetti.

Resmiye Canaltay Başkanlığındaki Meclis Komitesine ve Ekonomik Örgütler Platformu’na çalışmalarından dolayı teşekkür eden Başbakan Üstel, “Ülkemiz için iyi bir dönem olacak, iyi bir çalışma olacak, iyi bir ilk adım olacak” dedi.

Başbakan Üstel, ekonominin zor günlerden geçtiği bu günlerde kara sınır kapılarındaki geçişleri rahatlatmanın iç piyasaya katkı sağlayacağına ve devlet özel sektör dayanışmasının gelecek dönemde yeni projelere vesile olacağına inandığını belirtti.

“SENDİKALAR MECLİSİ ÇALIŞTIRMAMAK İÇİN ELİNDEN GELENİ YAPIYOR”

Başbakan Ünal Üstel, sendikaların, Ocak-Şubat ayları ek mesai ödenmemesini gerekçe göstererek iş bırakma eylemine de değinerek, ülke ekonomik olarak bu kadar zor günlerden geçerken ve önemli yasalar Meclis’te görüşülürken sendikaların Meclisi çalıştırmamasının anlaşılır bir yanı olmadığını söyledi.

Sendikaların üyelerinin haklarını korumasının doğal olduğunu ancak, ülkeye dinamizm getirecek önemli yasa tasarıları Meclis’te görüşülürken stenografların ek mesai yapmama eylemi nedeniyle Meclis toplantısının yarım kaldığını dile getiren Başbakan Üstel, “Sendikalar, Meclisi çalıştırmamak için elinden geleni yapıyor” diyerek herkesi daha sorumlu davranmaya davet etti.

ÇAĞINER: “BAŞBAKANIN ORTAYA KOYDUĞU İRADEYİ TAKDİR EDİYORUZ”

Ekonomik Örgütler Platformu heyeti adına konuşan Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner de, EÖP olarak Başbakan Üstel’in ortaya koyduğu iradeyi ve hükümetin karar sınır kapılarının iyileştirilme çabasını EÖP olarak takdir ettiklerini ifade ederek, EÖP’ü oluşturan dört birlik olarak böyle bir iyileştirmenin içerisinde yer alarak, taşın altına ellerini koyduklarını söyledi.

Çağıner, ülkeye yakışan bir şekilde ve hizmet verme kapasitesi artırılmış sınır kapıların oluşturulması amacıyla EÖP olarak bu işe başladıklarını belirterek, “Çok kısa süre içerisinde öncelikle teknolojik sıkıntıları çözüp, sonra da görsel anlamda iyileştirmeleri ve daha fazla ve daha rahat hizmet verebilecek kara sınır kapıları oluşturmak için çalışmalarımıza başladık” diye konuştu.

Fiziksel yapılandırmalar nedeniyle Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’nin başı çektiğini, diğer birliklerin de vizyonlarını ortaya koyacağını ifade eden Çağıner, kısa sürede ülkeye yakışır şekilde kara sınır kapılarnın devreye sokulacağını söyledi. EÖP’ün, kara sınır kapılarında dört dörtlük hizmet verebilecek alt yapıyı yapmayı, Başbakan Üstel’in ortaya koyduğu iradeyi sahiplenerek devreye girdiğini belirten Çağıner, “Böylece ticaret hacmimizi artıracağımızı umuyoruz” dedi. Çağıner protokolün ülke için hayırlı olmasını diledi.

Protokole, Başbakan Ünal Üstel, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Tugay Deniz, Kıbrıs Türk Sanayi Odası As Başkanı Mustafa Ersözlü, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer ve Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner imza koydu.