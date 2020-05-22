Başbakanlık Müsteşarı Yeldener, DAÜ’de yardım çalışmalarını inceledi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Destek Grubu korona virüs salgını nedeniyle ülkelerine dönemeyen yabancı uyruklu öğrencilere yaklaşık iki aydan bu yana başbakanlık ve gönüllü bağışçıların katkılarıyla gıda ve temizlik malzemesi yardımında bulunuyor.

Başbakanlık Müsteşarı Suat Yeldener de grubun çalışmasını yerinde incelemek üzere bir ziyaret gerçekleştirdi.

Grup koordinatörü Prof. Dr. Sonuç Zorlu, korona virüs salgınından ötürü eğitime ara verildiğini ancak ülkelerine dönemeyen öğrenciler olduğunu söyledi. ZorIu, “ülkelerine dönemeyen ve maddi sorun yaşayan ve yaşayacak öğrencilere destek olmak adına kollarımızı sıvadık” diyerek, alınan bağışlarla öğrencilere gıda ve temizlik malzemesi yardımında bulunulduğunu söyledi.

Başbakanlık, üniversite rektörlüğü ve kurum kuruluşlarla gönüllü kişilerin yardımlarıyla öğrencilere destek sağlandığına vurgu yapan Zorlu, katkıda bulunan herkese teşekkür etti.

Başbakanlık Müsteşarı Suat Yeldener de, korona virüsünün görüldüğü ilk günden bu yana ülke olarak mücadele sürecine girildiğini, süreç neticesinde bir çok dünya ülkesine göre de çok daha iyi noktaya gelindiğini söyledi.

Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2020, 16:16