Başbakanlık Müsteşarlığına atandı

Başbakanlık Müsteşarlığı’na Hüseyin Amcaoğlu atandı.

Amcaoğlu daha önce görev yaptığı Turizm ve Çevre Bakanlığı Müsteşarlığı’ndan alınarak 22 Şubat’tan geçerli olmak üzere Başbakanlık Müsteşarlığı’na getirildi.

Üçlü kararnameyle yapılan atama ve görevden almalar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Veteriner Dairesi Müdürlüğü’ne Mehmet Yılmabaşar; Maliye Bakanlığı Bakanlık Müdürü görevine Mehmet Ercilasun atandı.

Maliye Bakanlığı Bakanlık Müdürü Halis Üresin ise görevinden alındı.

Başbakanlık Müsteşarlığı, Suat Yeldener'in bu görevden alınarak Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarlığı'na atanmasıyla boşalmıştı.