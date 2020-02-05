Hür-İş Federasyonu, Başbakanlık önünde çadır eylemi başlattı.

Hür-İş Genel Başkan Vekili Ahmet Serdaroğlu’nun verdiği bilgiye göre, bugün saat 16.00’da başlatılan çadır eylemi, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanana kadar sürecek.

“Asgari ücret ile çalışanlar için Başbakanlık önünde çadırdayız” diyen Serdaroğlu, “sefalet ücreti” olarak adlandırdıkları asgari ücreti reddettiklerini belirtti.

Serdaroğlu, ayırca tüm asgari ücretli çalışan emekçileri de çadıra davet ederek, başlattıkları imza kampanyasına imza atarak destek vermeye çağırdı.