Sendikal Platform, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Hemşireler ve Ebeler Sendikası ile Hemşireler ve Ebeler Birliği; yarın saat 12.00’de Başbakanlık önünde eylem yapacak.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre eylem sırasında okunacak basın açıklamasında, hükümetin 1 Temmuz tarihinde ülkeye gelişlerde Dünya Sağlık Örgütü’nün belirlediği kriterlere uygun karar almadan toplum sağlığını riske atmasına, pandemi hastanesinin yapılmamasına ve sağlıktaki eksikliklere dikkat çekilecek.