Başbakanlık, resmi olmayan kaynaklardan açıklanan bilgilere itibar edilmemesi çağrısında bulundu

Başbakanlık, sürdürülen çalışmalarla ilgili Başbakanlığa ulaştırılan, teyit edilmiş yeni bir bilgi olmadığını kaydederek, resmi olmayan kaynaklardan açıklanan bilgilere itibar edilmemesi çağrısında bulundu.

Başbakanlıktan yapılan açıklamada, doğruluğu teyit edilen tüm gelişmelerin halkla paylaşılmaya devam edileceği belirtildi.

Açıklamanın tam metni şu şekilde:

“Adıyaman’da bulunan acil kurtarma ekiplerimiz, iki gündür insanüstü bir gayret ve tüm araç- gereçlerle insanlarımızı kurtarmak için enkaz kaldırma çalışmalarına devam etmektedirler. Sürdürülen çalışmalarla ilgili Başbakanlığımıza ulaştırılan ve teyit edilmiş herhangi bir yeni bilgi yoktur. Lütfen resmi olmayan kaynaklardan açıklanan bilgilere itibar etmeyiniz. Başbakanlığımız doğruluğu teyit edilmiş tüm gelişmeleri halkımızla paylaşmaya devam edecektir.”