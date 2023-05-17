Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ve MAGEM işbirliğinin ilk faaliyeti yapıldı

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ve MAGEM Maraş işbirliğiyle “madde kullanımı ve önleme çalışmalarına yönelik faaliyetler zincirinin" ilki yapıldı.

Komisyondan verilen bilgiye göre, komisyon başkanı Teyfide Tecel Hatipoğlu, bağımlılık ve zararları konusunda katılımcıları bilgilendirirken, İyileşme Danışmanı Feyza Süral da, MAGEM Maraş personeline danışanlardan toparladıkları bağımlılık sürecinde önlemlerle örgütlenmiş süreç bilgisini ve yaşam deneyimlerini aktardı.

Eğitim sonunda katılımcıların sorularını da yanıtlayan Teyfide Tecel Hatipoğlu tarafından verilen eğitim semineriyle, doğru yönlendirmenin, alınacak tedbirlerin ve madde bağımlılarına psikolojik yaklaşımın adımları "nitelikli bir şekilde" MAGEM Maraş personeline aktarıldı.

Etkinlikte ön plana çıkan faaliyetlerden ve doğru yönlendirmeden uzak, aile ilgisinden mahrum veya tam aksine olmaması gereken şekilde düzensiz, amaçsız ve bilinçsizce sunulan kaynak götürülerinden çocuk ve gençlerin potansiyel hedefler olabileceğini ifade eden Hatipoğlu, “Boş zamanlarını verimli değerlendiren, farkındalığı yüksek bireylerin zararlı alışkanlıklara yönelme riskinin düşük” olduğunu ifade etti.

Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hatipoğlu, ülke genelinde bilinçlenmeyi yaygınlaştırmayı hedeflediklerini, çeşitli bölgelerde yürütülecek ortak projelerle çalışmalara devam edileceğini kaydetti.

Hatipoğlu, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu önderliği ve MAGEM Maraş ortaklığıyla yürütülecek tüm çalışmaların farklı projelerle Mağusa bölgesi halkına, ailelere, destek ve umut verici olmayı hedeflediklerini belirtti.

Hatipoğlu, dünya genelindeki en son bilimsel araştırmaları takip etmenin ve bilimsel veri üretmenin önemine olan inancını vurguladı.

Alkol ve Diğer Uyuşturucular Hakkında Avrupa Okul Araştırma Projesi (ESPAD) kapsamında KKTC Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Eğitim Danışmanı ve Klinik Supervisorü Dr. Zafer Bekiroğulları liderliğinde, KKTC'nin lise 1, 2, 3 ve 4 sınıflarını “evren” olarak belirlediklerini ifade eden Hatipoğlu, ESPAD kuruluyla doğrudan iletişime geçerek ve gerekli izinleri sağlayarak, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı'nın da işbirliğiyle KKTC'deki tüm lise dengi okullara ulaştıklarını, KKTC Alkol ve Diğer Uyuşturucu Madde Kullanım ve Yaygınlığı raporunun hazırlanma sürecinden bahsetti.

Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu'na Emanate Proceedings of Addiction Studies (EMPAS) bilimsel dergisinin kazandırıldığı ve Alkol ve Diğer Uyuşturucular Hakkında Avrupa Okul Araştırma Projesi (ESPAD) kapsamındaki KKTC verilerinin akademik yayın olarak KKTC Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Yayınları arasına bilimsel olarak ekleneceğini ifade eden Hatipoğlu, Dr. Zafer Bekiroğulları danışmanlığıyla KKTC Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu adına ondan fazla bilimsel makalenin yayınlandığı ve bu akademik ve bilimsel veri sağlama çalışmalarının ilerleyerek devam edeceği belirtildi.Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ve MAGEM Maraş işbirliğiyle “madde kullanımı ve önleme çalışmalarına yönelik faaliyetler zincirinin" ilki yapıldı.

Komisyondan verilen bilgiye göre, komisyon başkanı Teyfide Tecel Hatipoğlu, bağımlılık ve zararları konusunda katılımcıları bilgilendirirken, İyileşme Danışmanı Feyza Süral da, MAGEM Maraş personeline danışanlardan toparladıkları bağımlılık sürecinde önlemlerle örgütlenmiş süreç bilgisini ve yaşam deneyimlerini aktardı.

Eğitim sonunda katılımcıların sorularını da yanıtlayan Teyfide Tecel Hatipoğlu tarafından verilen eğitim semineriyle, doğru yönlendirmenin, alınacak tedbirlerin ve madde bağımlılarına psikolojik yaklaşımın adımları "nitelikli bir şekilde" MAGEM Maraş personeline aktarıldı.

Etkinlikte ön plana çıkan faaliyetlerden ve doğru yönlendirmeden uzak, aile ilgisinden mahrum veya tam aksine olmaması gereken şekilde düzensiz, amaçsız ve bilinçsizce sunulan kaynak götürülerinden çocuk ve gençlerin potansiyel hedefler olabileceğini ifade eden Hatipoğlu, “Boş zamanlarını verimli değerlendiren, farkındalığı yüksek bireylerin zararlı alışkanlıklara yönelme riskinin düşük” olduğunu ifade etti.

Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hatipoğlu, ülke genelinde bilinçlenmeyi yaygınlaştırmayı hedeflediklerini, çeşitli bölgelerde yürütülecek ortak projelerle çalışmalara devam edileceğini kaydetti.

Hatipoğlu, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu önderliği ve MAGEM Maraş ortaklığıyla yürütülecek tüm çalışmaların farklı projelerle Mağusa bölgesi halkına, ailelere, destek ve umut verici olmayı hedeflediklerini belirtti.

Hatipoğlu, dünya genelindeki en son bilimsel araştırmaları takip etmenin ve bilimsel veri üretmenin önemine olan inancını vurguladı.

Alkol ve Diğer Uyuşturucular Hakkında Avrupa Okul Araştırma Projesi (ESPAD) kapsamında KKTC Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Eğitim Danışmanı ve Klinik Supervisorü Dr. Zafer Bekiroğulları liderliğinde, KKTC'nin lise 1, 2, 3 ve 4 sınıflarını “evren” olarak belirlediklerini ifade eden Hatipoğlu, ESPAD kuruluyla doğrudan iletişime geçerek ve gerekli izinleri sağlayarak, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı'nın da işbirliğiyle KKTC'deki tüm lise dengi okullara ulaştıklarını, KKTC Alkol ve Diğer Uyuşturucu Madde Kullanım ve Yaygınlığı raporunun hazırlanma sürecinden bahsetti.

Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu'na Emanate Proceedings of Addiction Studies (EMPAS) bilimsel dergisinin kazandırıldığı ve Alkol ve Diğer Uyuşturucular Hakkında Avrupa Okul Araştırma Projesi (ESPAD) kapsamındaki KKTC verilerinin akademik yayın olarak KKTC Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Yayınları arasına bilimsel olarak ekleneceğini ifade eden Hatipoğlu, Dr. Zafer Bekiroğulları danışmanlığıyla KKTC Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu adına ondan fazla bilimsel makalenin yayınlandığı ve bu akademik ve bilimsel veri sağlama çalışmalarının ilerleyerek devam edeceği belirtildi.