Başbakanlıkta sel ile ilgili toplantı

Başbakan Tufan Erhürman bu sabah Başbakanlık’ta Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ile yaptığı toplantıda, yaşanan sel felaketiyle ilgili durum değerlendirmesi yaptı. Toplantıda, denetim ve planlama konusunda iş birliğine gidilmesi kararlaştırıldı.



Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Başbakan Tufan Erhürman bu sabah Başbakanlık’ta Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Başkanı Seran Aysal ve heyetiyle bir toplantı gerçekleştirdi.



Başbakan Erhürman, toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, yaşanan sel felaketinin ardından bölgelerde yapılan incelemelerde, hata ve ihmaller varsa nereden kaynaklandığını ve benzer durumlarla karşılaşılması ihtimaline binaen alınması gereken tedbirlerin neler olduğunu ortaya koyan bilimsel bir rapora ihtiyaç duyulduğunun tespit edildiğini belirtti.



“PEK ÇOK YERDE DERELERLE İLGİLİ SORUN BULUNUYOR”



Başbakan Tufan Erhürman, Lapta, Alsancak, Vuni Palace bölgesi, Dikmen ve Ciklos ile ilgili durumu, buralarda varsa hata ve ihmalleri bilimsel bir bakışla ortaya koyacak bir raporun, KTMMOB üyesi uzmanlarca kısa sürede hazırlanması konusunda görüş birliğine varıldığını kaydetti.



Erhürman, “Bölgelerde yaptığımız incelemelerde, pek çok yerde derelerle ilgili sorunlar bulunduğunu ve bu sorunların maddi hasarı büyüttüğünü gördük. Bir yandan bu gözlemlerin doğruluğunu bilimsel verilerle teyit edecek, diğer yandan varsa hata ve ihmalleri ortaya koyacak bir rapor kısa süre içerisinde KTMMOB tarafından hazırlanacak” şeklinde devam etti.



“KAMULAŞTIRMA YAPILMASI GEREKİRSE BUNLARI KARARLILIKLA GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ”



Bu rapor çerçevesinde gerekli girişimlerin belediyeler ve kaymakamlıklarla birlikte başlatılacağını kaydeden Erhürman, şöyle devam etti:



“Kamulaştırma yapılması gerekirse bunları kararlılıkla gerçekleştireceğiz. Yurttaşlarımızın da yaşanan bu felaketten sonra kamu yararı için, yeri geldiğinde, yasal karşılığını alarak özel mülkiyet hakkından gerekli oranda özveride bulunulmasının zorunlu olduğu konusunda anlayış içerisinde olacaklarını düşünüyorum”



“CİKLOS’TAKİ CAN KAYIPLARIMIZ ÖZELLİKLE ÖNEMLİ”



Ciklos’ta yaşanan can kaybı konusunun da ele alındığını kaydede Başbakan Erhürman, orada mühendislik açısından herhangi bir hata veya ihmalin bulunup bulunmadığının bilimsel bir raporla ortaya konması gerektiğini söyledi.



Erhürman, “Bu arada Ciklos’taki can kayıplarımız özellikle önemli. Polis Genel Müdürlüğümüz adli soruşturmayı zaten mevzuattan kaynaklanan görevi gereği yapacaktır. Ancak bu arada orada mühendislik açısından herhangi bir hata veya ihmalin bulunup bulunmadığının bilimsel bir raporla ortaya konması gerekiyor. Bu çalışma bu açıdan da aydınlatıcı olacak” ifadelerini kullandı.



“HAVZA YÖNETİM PLANLARIYLA İLGİLİ ÇALIŞMALAR GÜNCELLENECEK”



Başbakan Erhürman, toplantıda ayrıca, daha önceki yıllarda KTMMOB ve AB Koordinasyon Merkezi tarafından yürütülen havza yönetim planlarıyla ilgili çalışmaların güncellenmesini gündemlerine aldıklarını belirtti. Erhürman, “Bu çalışmaların ilgili tüm kurumlardan ve üniversitelerimizden de destek alınarak KTMMOB koordinatörlüğünde tamamlanması konusunda görüş birliğine vardık” dedi.



Erhürman, açıklamasını şu şekilde tamamladı:

“Yapılan çalışmaların sonuçları kamuoyuyla da paylaşılacak ve öngörülerin gerekleri hızla yerine getirilecektir. Yasayla kurulmuş, kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu olan KTMMOB’nin kamusal sorumluluk anlayışla bu görevleri üstlenmesinden dolayı Başkan Aysal’a ve tüm KTMMOB üyelerine teşekkür ederim”.