Başbakanlıkta trafik konuşuldu

Başbakan Ersin Tatar, yollara yönelik yeni yatırım ve açılımları olduğunu kaydederek, “Şu anda 2020’nin hazırlıklarını yapıyoruz. Yeterli mi, elbette ki yüzde yüz yeterli değil ama imkanlarımızı zorluyoruz” dedi.

Tatar, Trafik Kazalarını Önleme Derneği (TKÖD) Başkanı Mehmet Avcı ve Başkan Yardımcısı Atay Arkan’ı kabul etti.

AVCI TRAFİKLE İLGİLİ 4 TÜZÜĞÜN YENİ YILDA HAYATA GEÇMESİNİ İSTEDİ

İlk sözü alan Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkanı Avcı, Avrupa Birliği-Kuzey Kıbrıs Yol Güvenliği Komitesi’nin hazırladığı, sürücülerin ehliyet değiştirirken ve alırken sağlık kontrolünden geçirilmesini, ehliyet sınav şeklinindeğiştirilmesini, şoför okulları ve eğitmenlerle ilgili kıstasların düzenlenmesini kapsayan 4 tüzüğün yeni yılın başında yürürlüğe girmesini istedi.

Avcı, 8 yıl süren çalışmalar sonucu 2015’te hazırlanan söz konusu 4 tüzüğün, 2017’de Bakanlar Kurulu’ndan geçtiğini söyledi. Tüzüklerin Mayıs 2019 yürürlüğe girmesinin öngörüldüğünü ancak hazırlıklar tamamlanmadığı için bunun Ocak 2020’ye ertelendiğini belirten Mehmet Avcı, “Bizim endişemiz bu tüzüklerin yürürlüğe girişinin yeniden ertelenmesidir. Bu tüzükler ötelenirse trafikteki boşluk devam edecek” dedi.

“SÜRÜCÜLERE UYUŞTURUCU TESTİ YAPILMALI”

Mehmet Avcı, uyuşturucunun toplumun bir diğer önemli sorunu olduğunu vurgulayarak, tehlikeli sürüş yapanların kanında değil cebinde uyuşturucu arandığını söyledi.

Kanda uyuşturucu tespit eden testin sürücülere de uygulanmasını talep eden Avcı, dünyada olduğu gibi Türkiye’de ve Güney’de de yapılan testin KKTC’de de yapılması gerektiğini vurguladı.

TKÖD Başkanı Avcı, yasal düzenlemelerle ilgili uzun yılladır çalışma yaptıklarını ve Ulaştırma Bakanlığı’nın şu anda ciddi bir çalışma içinde olduğunu söyledi.

“Bakanlığın dışındaki birimlerin çok aktif olmadığını düşünüyorum” diyen Avcı, Başbakan Tatar’dan bu konuda adıma atmasını istedi.

TATAR: “EVET, DEVLETİN EKSİKLİKLERİ VAR AMA SÜRÜCÜLER DE DİKKATLİ OLMALI”

Başbakan Ersin Tatar, “Maalesef kazalar bizi bırakmıyor. Sık sık olan bu kazaları hazmedemiyoruz. Hepimiz üzülüyoruz. Trafik kazaları kanayan yaramız, kaybedilen insanlar yakınlarımız, evlatlarımız. Bu acı hepimizin…” dedi.

Alt yapı yatırımlarını tamamlayarak, yolları daha güvenli hale getirmenin başlıca görevleri olduğunu bildiklerini kaydeden Tatar, “İmkanlarımız doğrultusunda bunu yapacağız. İlgili yerlere zaten talimatlar verilmiştir” şeklinde konuştu.

“2020’NİN HAZIRLIKLARINI YAPIYORUZ”

“İmkan yaratmaya çalışıyoruz” vurgusunda bulunan Başbakan Tatar,“Hem kendi kaynaklarımızdan, hem TC ile imzalanan mali ve ekonomik işbirliği protokolleri kapsamında yollarımıza yönelik yeni yatırım ve açılımlar var. Şu anda 2020’nin hazırlıklarını yapıyoruz. Yeterli mi, elbette ki yüzde yüz yeterli değil ama imkanlarımızı zorluyoruz” şeklinde konuştu.

Trafiğin yollardan ve alt yapıdan ibaret olmadığını, trafik güvenliğinin sürücü bacağı olduğunu da anımsatan Ersin Tatar, “Evet, devletin eksiklikleri var ama sürücüler de dikkatli olmalı” dedi.

Cep telefonuyla konuşmanın, alkol ve uyuşturucu kullanımının trafik kazalarındaki rolüne işaret eden Başbakan Tatar, bu tür davranışların sadece sürücüyü değil yolcuları ve karşı tarafı da tehlikeye attığını belirtti.

“KAZALARIN ASGARİYE İNDİRİLMESİ ANLAYIŞIYLA ÇALIŞIYORUZ”

Polisle de sürekli irtibat içinde olduklarını ve Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu ile görüştüğünü dile getiren Başbakan Tatar, Türkiye’den gelen üst düzey polislerin buradaki polis okulunda trafik eğitimi verdiğini aktardı.

Trafikle ilgili sivil toplum örgütlerinin çalışmalarının, tavsiyelerinin de dikkate alındığını belirten Tatar, “Kazaların asgariye indirilmesi anlayışıyla çalışıyoruz” dedi.

“KÜLTÜR VE EĞİTİM DE ÖNEMLİ”

Çocukların, ailelerinin tutum ve davranışlarından etkilendiğini, trafikte cep telefonu kullanan bir ebeveynin çocuğuna kötü örnek olduğunu belirten Tatar, “İnsanları yasalarla bazı şeylere zorlayabilirsiniz ama kültür ve eğitim de önemli. Bu konuda bilinci topluma yaymak lazım” dedi.

“EHLİYET SINAVINDAN KALAN YOK… BU KONU TİTİZLİKLE DEĞERLENDİRİLMELİ”

Ehliyetin daha zor bir sınavdan sonra verilmesi, yurt dışından gelenlerin de buna dahil olması gerektiğinin altını çizen Tatar, “Sınava girenlerin neredeyse hepsi geçiyor. Kalan yok. Bu konu titizlikle değerlendirilmeli, süzgeçten geçirilmeli” dedi.

Tatar, ehliyet alan kişinin trafik kurallarını hazmetmesi, direksiyona da hakim olması gerektiğini vurguladı.

“DİREKSİYON BAŞINA OTURAN HERKES DİKKATLİ OLSUN”

"Kimsenin aracını bana bir şey olmaz özgüveniyle kullanmasın” diyen Tatar, “Dün trafiği konuştuğunuz insanlar bugün trafikte hayatını kaybedebiliyor. Direksiyon başına oturan herkes dikkatli olsun. Trafikte hepimiz sorumluyuz” dedi.