BAŞBAKANLIK’TAKİ TOPLANTI SÜRÜYOR... MALİYE BAKANI DENKTAŞ, FESTİVAL AÇILIŞINA GİTMEK ÜZERE TOPLANTIDAN AYRILDI

Başbakanlık’ta hükümet ile eylemdeki hayvan üreticilerinin görüşmesi iki buçuk saati aşkın süredir devam ederken, Maliye Bakanı Serdar Denktaş toplantıdan ayrıldı.

Denktaş, saat 18.30 sıralarında Başbakanlık’tan çıkışında basın mensuplarına, Tatlısu Harnup Festivali’nin açılışına katılmak üzere toplantıdan ayrıldığını, Başbakan Tufan Erhürman ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali’nin, Hayvan Yetiştiricileri ve Üreticileri Birliği temsilcileriyle görüşmesinin devam ettiğini söyledi.

Denktaş, Başbakanlık binası karşısında çadır eylemlerini sürdüren CAS çalışanlarının yanına da gitti