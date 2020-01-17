Başbakanlıktan anıt mezar ile ilgili açıklama

Başbakanlık, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın anıt mezarında projede değişikliğe gidilmesi nedeniyle sürecin uzadığını, gelinen aşamada projenin tamamlanmış olup geçici kabulün yapıldığını, sadece çevre düzenlemesinin kaldığını bildirdi.

Açıklamada, hava koşullarının müsait olması durumunda çevre düzenlemesine hızla başlanacağı ve anıt mezarın Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın layık olduğu şekle geleceği kaydedildi.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün konuya ilişkin açıklaması şöyle:

“Bugün bir yerel gazetemizde yer alan ve KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ın anıt mezarının bitirilmesi ile ilgili kamuoyunu aydınlatmak üzere bu açıklama yapılmıştır.

Daha önce belirlenen projede değişikliğine gidilmiş olması sürecin beklenenden çok uzamasına neden olmuştur. Gelinen aşamada proje tamamlanmış olup geçici kabul yapılmıştır. Sadece çevre düzenlemesi kalmıştır.

Hava koşullarının müsait olması durumunda çevre düzenlemesi çalışmalarına hızla başlanacak ve Anıt mezar Kurucu Cumhurbaşkanımızın layık olduğu şekle gelecektir.”