Başçeri, SSEML öğrencilerini kabul etti

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Türkiye’de düzenlenen TEKNOFEST 2022’de “İlke” isimli araçları ile Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları ve Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları’nda birincilik elde eden Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi (SSEML) öğrencilerini kabul etti.

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği'nde yer alan kabulde, SSEML Müdürü Çiğeltem Yıldırım Arifoğlu ile öğretmenler Ali Rıza Doğan ve Yüksel Yükseliş yer alırken, kabule Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Gençlik ve Spor Bakanlığı KKTC Koordinatörü Mithat Tekçam da katıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, kabulde yaptığı konuşmada, gençleri başarılarından dolayı tebrik etti, öğrencilere “Başarılarınız gelenek olmaya başladı, tek tek hepinizi kutlarım” dedi.

Başçeri, lisenin düzenli olarak TEKNOFEST’e katıldığını, teknoloji alanında kararlılığını ortaya koyduğunu, “İlke” isimli aracıyla da bir başarıya daha imza attıklarını kaydetti, tek tek öğrencileri tebrik etti, TEKNOFEST’e dinamizmi ve enerji götürdüklerini söyledi.

Önümüzdeki yıllarda farklı takımlarla KKTC’nin daha yoğun temsil edilmesini arzuladıklarını ifade eden Başçeri, TEKNOFEST’te KKTC için ayrı stant oluşturulmasını zorlayacaklarını, teknolojik yarışta KKTC gençlerinin de yer alabilmesi için ortaya konan kararlılığa destek vermeye devam edeceklerini kaydetti.

Okul Müdürü Çiğeltem Yıldırım Arifoğlu da, Lefkoşa Büyükelçiliği'nin verdiği desteğe teşekkür ederek, öğretmen ve öğrencilerin güzel bir performans ortaya koyduğunu, başarı sağlandığını belirtti, ortaya konan mücadele ve emeğe işaret etti.

Arifoğlu, ülke genelinde diğer okullarda bu başarıyı nasıl yakalandıklarını da anlatmak istediklerini söyledi.

Öğrenciler de, yaşadıkları deneyimleri, çalışmaları, destekleri anlattı; başarıdan ülke ve gençlik adına gurur duyduklarını söyledi, TEKNOFEST’e kendilerinden emin gittiklerini vurguladı.

Türkiye’nin en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST 2022’ye katılarak, TÜBİTAK tarafından düzenlenen Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları ve Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları’nda KKTC’yi temsil eden Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi ekibi, “İlke” ismini verdikleri araçlarıyla, 19 - 24 Temmuz tarihleri arasında Kocaeli’de düzenlenen yarışmalara katılarak, Liseler Arası Elektrikli Araç Yarışmasında ön teknik kontrol video ödülü klasmanında ve yarışmanın en büyük ödülü performansta birincilik elde etmişti.

30 Ağustos - 4 Eylül tarihleri arasında Samsun Çarşamba Havalimanı’nda düzenlenen Teknofest Karadeniz’de sunu hazırlamada da birincilik kazanan SSEML ekibi, ödüllerini Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden almıştı.