Başhakim Zekâ Bey vefatının 38’inci yıl dönümünde anılacak

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) eski Yargıcı, Başhakim Mehmet Zekâ Bey, vefatının 38’inci yıl dönümünde anılacak.

Kıbrıs Türk Hukukunu Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Derneğinden verilen bilgiye göre, merhum Başhakim Zekâ Bey için 28 Mayıs Cumartesi günü saat 17.00’de Balalan köyünde büstü başında anma töreni düzenleniyor.

Başhakim Mehmet Zekâ Bey, 1903 yılında Balalan köyünde doğdu. İstanbul Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra İngiltere'de ‘Barrister-at-Law’ unvanı aldı ve Kıbrıs’a dönerek avukatlık mesleğini icra etti.

İlkokul ve ortaokul tahsilini Mehmetçik’te tamamlayan Zekâ Bey, Lefkoşa’da lise ve daha sonra İngiliz okulundan mezun oldu.

1927 yılında İstanbul Hukuk Fakültesini bitirdikten sonra avukatlığa başladı, aynı sene içerisinde İngiliz kanunlarına da vakıf olmak amacıyla İngiltere’ye giderek “Barrister-at-Law” unvanını aldı ve Kıbrıs’a gelerek avukatlığa devam etti. 1930’lu yılların başında Kavanin (Yasama) Meclisi’ne üye seçildi.

1952’de Yüksek Mahkeme hakimliğine terfi eden Zeka Bey, 1961 yılında Strazburg’da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne üye seçildi ve ölüm yılı olan 1984'e kadar sürdürmüş olduğu görevi boyunca almış olduğu kararların her birinin emsal teşkil edecek ve dünya hukukuna ışık tutacak boyutta olduğu ifade ediliyor.