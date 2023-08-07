Bashır ve Khan’ın otopsileri yapıldı

Balıkesir’de hayatlarını kaybeden Muhammad Bashır ve Muhammad Asım Khan’ın otopsileri yapılarak, ölüm sebeplerinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Ağıllar bölgesinde, 5 Ağustos’ta, kaldıkları işçi yatı evi içerisinde ölü olarak bulunan Muhammad Bashır (E-43) ve söz konusu ev içerisinde baygın halde bulunarak, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayıp, yaşamını yitiren Muhammad Asım Khan’ın (E-32) otopsileri yapıldı.

Bashır ve Khan’ın otopsilerinde, ölüm sebeplerinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındı, ölüm sebepleri yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak. Soruşturma devam ediyor.