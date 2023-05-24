Başhâkim Mehmet Zeka, 39’uncu ölüm yıl dönümünde anılıyor

Başhâkim Mehmet Zekâ, ölümünün 39’uncu yıl dönümünde anılacak.
Balalan gibi imkânların sınırlı olduğu bir köyde yetişen Mehmet Zekâ, hukuk alanındaki başarısı ve insan haklarına gösterdiği önemle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) üyeliğine de seçilmişti.
Zekâ Bey adına dernek de kuruldu. Kıbrıs Türk halkına hizmet veren, Kıbrıs Türk Hukuku’nun gelişmesine ve kurumsallaşmasına katkı koyan hukukçuları tanıma ve tanıtma hedefi olan derneğe “Başhâkim Zekâ Bey Kıbrıs Türk Hukukunu Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Derneği” adı verildi.