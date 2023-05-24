Başhâkim Mehmet Zeka, 39’uncu ölüm yıl dönümünde anılıyor

Başhâkim Mehmet Zekâ, ölümünün 39’uncu yıl dönümünde anılacak.

Verilen bilgiye göre, Mehmet Zekâ için 28 Mayıs Pazar günü saat 17.00’de Balalan Köyü’ndeki büstü önünde; 29 Mayıs Pazartesi saat 17.00’de ise Lefkoşa Mezarlığı’ndaki kabri başında tören düzenlenecek.

Balalan gibi imkânların sınırlı olduğu bir köyde yetişen Mehmet Zekâ, hukuk alanındaki başarısı ve insan haklarına gösterdiği önemle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) üyeliğine de seçilmişti.

Zekâ Bey adına dernek de kuruldu. Kıbrıs Türk halkına hizmet veren, Kıbrıs Türk Hukuku’nun gelişmesine ve kurumsallaşmasına katkı koyan hukukçuları tanıma ve tanıtma hedefi olan derneğe “Başhâkim Zekâ Bey Kıbrıs Türk Hukukunu Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Derneği” adı verildi.