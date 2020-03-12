Basın çalışanlarına haberler konusunda çağrı

Basın-Sen, koronavirüs test sonuçları pozitif çıkan ya da koronavirüs şüphesiyle hastaneye başvuran bireylerin isim ve fotoğraflarının deşifre edilmemesi için basın çalışanlarına çağrıda bulundu.

Basın Sen yaptığı yazılı açıklamada, korona virüs vakalarının ülkede de kendini göstermeye başladığına işaret ederek, önümüzdeki günlerde KKTC vatandaşları arasında da vaka görülebilme olasılığının yüksek olduğuna işaret edilerek, hasta bireylerin isim ve fotoğraflarının deşifre edilmesinin hasta haklarına ve dolayısıyla insan haklarına aykırı olduğu vurgulandı.