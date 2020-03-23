Basın emekçilerine finansal destek çağrısı

Gazeteciler Birliği ve Basın-Sen, hükümeti, doğru bilgiyi toplumla buluşturan ve bu koşullarda hiçbir geliri kalmayan, buna rağmen kamusal görevini büyük özveriyle sürdüren basın emekçilerine finansal destek vermeye çağırdı.

Ortak yapılan yazılı açıklamada, gazetecilere desteğin, kirli enformasyon, yalan haber ve spekülasyona karşı en önemli tedbir olduğu belirtilerek, “Medyaya ve basın emekçilerine kapsamlı destek çok acil gündeme alınmalı ve uygulanmalıdır. Başta maaş ve baskı desteği olmak üzere nakdi katkı derhal uygulanmalı, elektrik ve vergi gibi girdilerde en az 3 aylık muafiyet getirilmelidir” denildi.

Açıklamada, yarın açıklanacak ekonomik önlemler paketinde basının unutulmaması ve bu kritik dönemde oynadığı son derece önemli rolün göz ardı edilmemesi gerektiğini söyledi.