Basın için Kapalı Maraş'a gezi düzenlendi

Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı, kapalı Maraşın bu günkü halinin görülmesi ve uluslararası toplumda önyargıların kırılması maksadıyla, basın için kapalı Maraşa gezi düzenledi.

Gazetecilerle birlikte geziye katılan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, bugünkü ziyaretin bir başlangıç olduğunu, bu tür etkinliklerin devam edeceğini ifade etti.

Özersay, Hükümet olarak Maraşın kademe kademe sivilleştirilmesini öngördüklerini belirtti.

Özersay, taşınmazlarda vakıflar ve eski sahiplerinin haklarının gözetileceği bir politika izleneceğini yineledi.