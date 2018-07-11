“BASIN İŞ YASASI ETKİN OLARAK UYGULANMALI”

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, 11 Temmuz Basın Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda basın emekçilerinin yaşadığı sorunlara işaret ederek, “Basın İş Yasası”nın etkin olarak uygulanması gerektiğini belirtti.

Basın emekçilerinin düşük ücretlerle, yasal çalışma saatlerinin üzerinde, iş güvencesinden yoksun olarak çalıştırıldığını kaydeden Bengihan, günün koşullarına uygun daha demokratik, çağdaş, özerk ve tarafsız bir yapıda çalışma ortamı yaratılması ve çalışma koşullarının iyileştirilip, iş güvencesinin sağlanabilmesi için “Basın İş Yasası”nın etkin olarak uygulanması gerektiğini ifade etti.

Bengihan, “Geçmişten günümüze ülkemizde demokrasinin, çok sesliliğin ve özgürlüklerin gelişmesinde Kıbrıs Türk basını önemli rol oynamıştır. Kıbrıs’ta bir Kıbrıslı Türk tarafından çıkarılan ilk Türkçe gazete olan Saded gazetesinin 11 Temmuz 1889’da yayın hayatına başlaması anısına kutlanan Basın Günü bunun göstergelerinden biridir” ifadelerini kullandı.

Bengihan, “Çalışma şartlarının zorluklarına rağmen, gecesini gündüzüne katıp fedakarca çalışarak, bizlere doğru, güvenilir ve tarafsız haberleri ulaştırmaya çalışan Kıbrıs Türk basınına emek veren tüm basın emekçilerinin gününü kutlarız” dedi.