Basın kartı ara başvuruları

Basın Kartı Komisyonu, 2019 yılı ara dönem başvuruları için başvuru kabulüne pazartesi günü başlanacağını açıkladı.

Komisyon eksik evraklı başvuruların değerlendirmeye alınmayacağı da kaydetti.

Komisyondan yapılan açıklamaya göre, başvurular gerekli evraklarla birlikte 28 Haziran Cuma gününe kadar 09.00-12.30 saatleri arasında Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği sekreterliğine yapılabilir.

Sarı basın kartı başvurusu için gerekli olan 20 TL, sürekli basın kartı için gerekli olan 50 TL ücretin Kooperatif Merkez Bankası’nda bulunan Basın Kartı Komisyonu hesabına yatırılması, dekontun başvuruya eklenmesi gerek. Ödeme, başvuru anında Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği sekreterliğine de yapılabilir ve makbuz başvuruya eklenebilir.