Basın Kartı Komisyonu, başvuru kabul ediyor

Basın Kartı Komisyonu, aralık ayında yılın son başvurularını kabul edeceğini duyurdu.

Basın Kartı Komisyonu’ndan yapılan açıklamada, 20 Aralık’a kadar sarı ve sürekli basın kartları için başvuru kabul edileceği bildirilerek, müracaatların Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği sekretaryasına yapılabileceği kaydedildi.

Açıklamada, basın-yayın, gazetecilik, radyo-televizyon veya iletişim alanındaki bir üniversite veya yüksekokul mezunları kesintisiz 1 yıl; başka bir alanda üniversite veya yüksekokul mezunları kesintisiz 18 ay; üniversite veya yüksekokul mezunu olmayanlar ise kesintisiz 4 yıl çalıştıktan sonra “Sarı Basın Kartı” başvurusuna hak kazandığı ifade edildi.

KKTC yurttaşlarının kamu görevlisi olarak çalışıyorsa atanma belgesi, özelde görev yapıyorsa sigorta yatırım belgeleri ile; yurttaş olmayan kişilerin ise ikamet ve çalışma izninin yanında basın-yayın kuruluşuyla en az 1 yıllık sözleşme tebliğ ederek başvurabileceği belirtilen açıklamada, koşulların ve başvuru formunun https://www.basinkarti.org/ adresinden temin edilebileceği ifade edildi.

Sarı Basın Kartı’nın Kuzey Kıbrıs’ta çoğulcu bir komisyon tarafından, yasal bir tüzük çerçevesinde değerlendirilen ve kimlere verildiği ilan edilen tek basın kartı olduğu dile getirilen açıklamada, gazeteciler için bu kartın son derece önemli olduğu vurgulandı.

- Basın Kartı Komisyonu

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği temsilcisi Cenk Mutluyakalı başkanlığındaki komisyonda Dış Basın Birliği'ni temsilen Fevzi Tanpınar, Gazeteciler Cemiyeti’ni temsilen Ali Hançerli, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’ni temsilen Songuç Kürşad, Haber Kameramanları Derneği’ni temsilen Tarkan Kavaz ve sürekli basın kartı sahibi kıdemli gazetecileri temsilen Erten Kasımoğlu yer alıyor.