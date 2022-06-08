Basın Konseyi: “Halkın haber alma hakkı ilkesi göz önüne alındı mı?”

Kıbrıs Türk Basın Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şule Aker, BRTK Müdürü Meryem Özkurt’un hapis cezası alması ile ilgili kararın, “halkın haber alma hakkı” ilkesi göz önünde bulundurularak alınıp alınmadığının açıklanmasını istedi.

Aker yaptığı yazılı açıklamada, “Konsey, kararın, halkın haber alma özgürlüğü ve halkın haber alma hakkı ilkesi göz önünde bulundurularak alınıp alınmadığı sorusunu gündeme getirmenin doğru olduğunu düşünmektedir” dedi.

Aker, BRT’nin doğru haber verme ve halkın doğru haber alma ilkeleri çerçevesinde kamu haberciliği yapmak gibi bir görevi bulunduğuna işaret etti.