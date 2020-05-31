Basın Örgütleri yeni yaşımızı kutladı

Basın örgütleri de Kıbrıs Genç Tv'nin 23'üncü yaşını mesajlarıyla kutladı.

Basın Sen, Kıbrıs Genç TV’nin önemini vurguladığı paylaşımla 23. Yılımızı kutladı.Başkan Ali Kişmir imzalı kutlama mesaşında şöyle denildi;

"İlk özel yayıncılığı bünyesinde bulunduran Birinci Medya Kurumu’nun çok sesliliğe kattığı değerlerden birisi olan Kıbrıs Genç TV’nin 23’üncü yaşını kutlar, başarılarının devamını dileriz.

Bu önemli günde başta Kıbrıs Genç TV emekçilerine ve Birinci Medya Kurumu Yönetim Kurulu’na, çok sesliliğe ve ülke demokrasisine kattıkları değerden dolayı teşekkür ederiz."

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Başkanı Sami Özuslu da mesajında, "Ülkemizde televizyon yayıncılığı alanında önemli bir yere sahip olan Kıbrıs Genç Tv’nin, 23. kuruluş yıldönümünü şahsınız ve çalışanlarınız adına kutlar, nice başarılı yıllar dilerim" ifadelerini kullandı.

Dış Basın Birliği Başkanı Tahir Olcay Kıraç da mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Sayın Tekin Birinci,

Birinci Medya Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı

Kıbrıs Türk basınında 23 yılı geride bırakıyor olmanızın gururu ve mutlulugunu yaşıyorsunuz. Şahsım ve tüm üyelerim adına bu sevincinizi paylaşıyorum.

Tıpkı geride bıraktığınız 23 yılda olduğu gibi bundan sonraki yıllarda da aynı başarılı yayınlara imza atacağınız ve Kıbrıs Türk halkının sesini dünyaya duyurma çalışmalarımıza büyük katkılar yapacağınıza olan inancım tamdır. Sizleri ve ekip arkadaşlarınızı kutlar nice yıllar dilerim."