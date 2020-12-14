Basın örgütlerinden Covid 19 konusunda duyarlı ve tedbirli olunması çağrısı

Basında örgütlü 8 sivil toplum kuruluşu, basın çalışanlarının, yeni tip korona virüsün tehdit ettiği kesimler arasında yer aldığına dikkat çekerek, ilgili bütün kesimleri bu konuda duyarlı ve tedbirli olmaya çağırdı.

Örgütler özellikle gazetecilerin sağlığını tehdit edecek ziyaret ve kabullere çağrılması yerine, haber ve görüntülerin dijital olarak haber merkezlerine yollanması istedi.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB), Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen), Bayrak Radyo Televizyonu Çalışanları Sendikası (Bay-Sen), Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (Dev-İş), Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD), Haber Kameramanları Derneği ve Dış Basın Birliği tarafından yapılan ortak açıklamada, son günlerde Covid-19 iç bulaş riskinin arttığına işaret etti.

Gazetecilerin sağlığının önemsenmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, birçok basın çalışanının haber takibi yapmak üzere gittikleri toplantı ve etkinliklerde Covid-19’a yakalanma riski ortaya çıkabildiği kaydedildi. Açıklamada, “Bu olağanüstü koşullar nedeniyle yüz yüze basın toplantısı, açıklama ve benzeri etkinlikler yerine mesaj ve açıklamalarınızı internet kanalıyla dijital ortamda ya da e-posta yoluyla yapmanızı, yazı, ses ve görüntü içeren güncel materyallerinizi de bu yollarla basın kuruluşlarına iletmenizi rica ederiz” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, gerçekleştirilecek dış çekim ve haber takiplerinde, stüdyo ve diğer çalışma ortamlarında sosyal mesafe ve hijyen başta olmak üzere her türlü önlemin alınması gerektiğinin altı çizildi.

Basın örgütleri, medya kurumu yöneticilerine de seslenerek, basın çalışanlarının virüsten korunabilmesi için azami tedbirlerin alınmasını istedi.

Açıklamada, basın çalışanlarının bu zor dönemde bir yandan toplumu habersiz ve yorumsuz bırakmamak adına görevimizi yaparken, aynı zamanda sağlıklarının korunması için bu konuda gerekli hassasiyetin de gösterilmesi istendi.