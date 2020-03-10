Basın Sen: "Basın, en riskli meslek grupları arasında"

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) Başkanı Ali Kişmir, koronavirüs gibi bulaşıcı hastalık olaylarında en riskli meslek grupları arasında basının da geldiğini belirterek karantinaya alınan bölgelere gidecek basın emekçilerine, sağlıklarını korumaları için gerekli teçhizat sağlanmadığı taktirde, Basın İş Yasası uyarınca bu görevi reddetmeleri çağrısı yaptı.

Kişmir, koronavirüs konusunda özellikle İtalya’da alınan radikal tedbirlerin hükümete emsal teşkil etmesi gerektiğini kaydederek , derhal Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, Bakanlar Kurulu’na başkanlık ederek bu tedbirlerin alınmasını da istedi.

Kişmir yaptığı yazılı açıklamada, tüm dünya ülkelerinin mücadele ettiği Koronavirüs ile bireysel olarak nasıl mücadele edileceğinin Dünya Sağlık Örgütü tarafından açıklandığına işaret ederek, “Bu bağlamda hepimiz Dünya Sağlık Örgütü’nün uyarılarını dikkate almalıyız ve uygulamalıyız. Ülke olarak ise ‘geliyorum’ diyen bu salgın karşısında en ufak bir önlemimizin dahi olmadığını yaşanan panik halinden anlıyoruz. Özellikle bu salgının adaya giriş yolunun limanlar olduğu kanıtlanmışken, hala daha içe yönelik ufak tedbirler alma çabasında olan hükümetin radikal bir karar almaktan uzak olan tavrı toplumumuzu da panik haline sokmuştur” ifadelerine yer verdi.

Kişmir, Türkiye’de var olan ama basın yoluyla gizlenen koronavirüs vaka sayısını bilmemenin de de limanlardan bu hastalığın ülkeye giriş riskini yukarılara çektiğini savunarak, şöyle devam etti:

“Özellikle Ercan Havaalanı’nda hükümetin dile getirdiği gibi gelen yolcuları kontrol eden bir mekanizmanın da bulunmadığı açıkça ortadadır. Bu bağlamda yapılması ve alınması gereken önlemler gayet nettir. Özellikle İtalya’da alınan radikal tedbirler merkezi hükümetimize emsal teşkil etmelidir. Derhal Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Bakanlar Kurulu’na başkanlık ederek bu tedbirlerin alınmasını sağlamalıdır.”

BASIN EN RİSKLİ MESLEK GRUPLARI ARASINDA

Bulaşıcı hastalık olaylarında en riskli meslek grupları arasında basının da geldiğinin de unutulmaması gerektiğine dikkat çeken Kişmir, “Buradan üyemiz olsun ya da olmasın, karantinaya alınan bölgelere giden basın emekçilerine çalıştıkları işyeri sağlıklarını korumak adına gerekli teçhizatı sağlamadığı takdirde, basın emekçilerine çağrımız Basın İş Yasası kapsamında kendilerine verilen bu görevi reddetmeleridir. Hiçbir basın kuruluşunun bir emekçinin hayatını riske atma hakkı yoktur. Aksine bu bir suçtur!” ifadelerine yer verdi.

Basın emekçilerine, gerekli koruma sağlamadan verilen görevleri kabul etmemeleri çağrısında bulunan Kişmir, Basın-Sen olarak, bu konuda basın emekçilerinin sonuna kadar yanlarında olduklarını vurguladı.

Kişmir “Bu tüm insanlık için bir sınavdır. Gerekli önlemeleri aldığımız takdirde bu zor günler geçecektir. Panik olmadan ama umursamazlık da yapmadan gereken tüm tedbirleri yerine getirmeliyiz” dedi.