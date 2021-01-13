Basın Sen'den açıklama

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) Başkanı Ali Kişmir, Güney Kıbrıs’ta çalışanlara yönelik hadsiz söylemlerde bulunulduğunu ifade ederek, “esas gurursuz olan, emeği ile para kazanan insanlar değil, emeğini satan insanları sömürenlerdir” dedi.

Kişmir, yazılı açıklamasında, iş insanı Ayhan Arıklı’nın, Güney Kıbrıs’ta çalışan emekçilere yönelik “gurursuz” diyerek “hadsiz” söylemler kullandığını savundu.

Ali Kişmir, “Adanın kuzeyinde çalışan insanları köle olarak gören bu zihniyetin ve her dönemde bu sistemden yararlananların, onuru ile alın terini satan emekçilere dil uzatması haddine değildir” ifadelerini kullandı.