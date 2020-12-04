Basın Sen'den Cumhurbaşkanlığı'na eleştiri

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) Başkanı Ali Kişmir, "Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın görevi iade haberini takip etmek isteyen bir internet haber sitesi elemanlarının engellendiği" gerekçesiyle Cumhurbaşkanlığını eleştirdi.

Kişmir, yazılı açıklamasında, dün akşam Cumhurbaşkanlığında haber alma özgürlüğünü kullanmak isteyen 'Gıynık Haber Sitesi’ elemanlarının, eleştirel yayınlarından dolayı "Cumhurbaşkanlığında görevli polis tarafından engellenmesini" ve sözkonusu sitenin haber müdürünün "tepkiyle Cumhurbaşkanlığından uzaklaştırılmasının" kabul edilemez olduğunu belirtti.

Ali Kişmir, “Cumhurbaşkanlığı makamında olmaları, kendilerine özgürlükleri kısıtlama hakkı vermez.. Böyle bir olayın tekrar etmemesi için demokrasiyi içselleştirmelerini tavsiye ediyoruz” dedi.