Basın-Sen: "Gazetecilerin haber yapma, toplumun da haber alma özgürlüğünü kısıtlamak demokratik bir yaklaşım değildir"

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) son yıllarda basın emekçilerinin haber yapma özgürlüğüne yönelik yasaklamalarla sözlü ve fiziksel müdahale girişimlerini edişe ile takip ettiğini bildirdi.
-"Önce kendi güvenliğinizi sağlayın"
Açıklamada, "Diğer yandan üyelerimize de açık çağrımız, hassas bazı davalarda gerekirse görüntü alırken farklı açılar kullanmaları, provokasyona neden olacak kadar sanık yakınlarıyla iç içe girmemeleri ve böylesi durumlarda önce kendi güvenliklerini sağlamalarıdır." ifadeleri de yer aldı.