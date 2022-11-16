Basın-Sen, Havadis Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Düzgün’ün güvenlik gerekçesiyle Türkiye’ye alınmamasını eleştirdi

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) Başkanı Ali Kişmir, Havadis Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Başaran Düzgün’ün güvenlik gerekçesiyle Türkiye’ye alınmamasını eleştirdi.
Kişmir yaptığı yazılı açıklamada, “Hiçbir somut gerekçe gösterilmeden Türkiye’ye girişleri yasaklanan tüm diğer aydınlık yüzlerimiz gibi, Havadis Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Başaran Düzgün’ün de yanında olduğumuzu vurgularız” dedi.
“Kıbrıslı Türk aydınlara uygulanan bu yasaklar karşısında, hiçbir adım atmayan, kendi vatandaşlarına sahip çıkmayan KKTC yöneticileri sessizce bu yaşananları izlerken, biz Basın-Sen olarak sessiz kalmayacağımızı bir kez daha tüm kamuoyuna duyururuz.
Hiçbir somut gerekçe gösterilmeden Türkiye’ye girişleri yasaklanan tüm diğer aydınlık yüzlerimiz gibi, Havadis Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Başaran Düzgün’ün de yanında olduğumuzu vurgularken, bizi yönettiğini iddia eden yöneticilerin de oturdukları koltukların kendilerine yüklemiş olduğu sorumluluklarını yerine getirmelerini hatırlatıyoruz.”