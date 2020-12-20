Basın Sen: "Mevcut siyasi yapının önceliğinde pandemi ile savaşmak yok"

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) CoVid-19 vakalarının dünyada olduğu gibi KKTC’de de artışa geçtiğine dikkat çekerek, özellikle yerel vakalardaki artışın tüm toplumu tedirgin ederken, mevcut siyasi yapının öncelikleri arasında pandemi ile savaşmak olmadığı için kaygının da bir o kadar daha arttığını savundu.

Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir, yaptığı yazılı açıklamada, böylesine süreçlerde tüm iş kollarının belli derecede zorlukları bulunduğunu, basının da bu mesleklerin ilk üç sırası içerisinde bulunduğunu, yapılan işin hem en büyük risk grupları arasında yer alıp hem de kamu görevini yerine getirme sorumluluğunu taşıdığını kaydetti.

Basın emekçilerinin üzerindeki baskının çok büyük, görevinin ise toplumun haber alma hakkı açısından çok önemli olduğunu belirten Kişmir, bu nedenle hükümetlerin bu konuda daha duyarlı davranmaları gerektiğini ifade etti.

“ASGARİ ÜCRETTE DERHAL ARTIŞA GİTMEK İÇİN ADIM ATILMALIDIR”

Kişmir, bir taraftan basının özel bacağındaki sorunları gidermek ve alım gücü dibe vuran basın emekçileri için asgari ücrette derhal artışa gitmek için vakit kaybetmeden adım atılması gerektiğini de belirtti.

“TAK AJANSINDAKİ ÇALIŞMA ORTAMI TARAFIMIZCA KABUL EDİLEMEZDİR”

Özellikle ülkenin haber alma hakkına en büyük katkıyı yapan ve haber almanın merkezi olan Türk Ajansı Kıbrıs’taki (TAK) çalışma ortamının kabul edilemez olduğunu kaydeden Kişmir, şu anda TAK’ın kullandığı bina için “yetersiz” kelimesinin bile yetersiz kaldığını belirtti.

Kişmir şöyle devam etti:

“Özellikle Pandemi sürecinde TAK’taki basın emekçilerinin nerdeyse üst üste çalışması, mevcut yetersiz bina yerine kurumun daha çağdaş bir binaya hala taşınmaması ve sürekli bir şekilde bu konuda oyalama tetkiklerine başvurulması mesleğimize verilen değeri göstermektedir. Ne yazık ki bu yetersizliğin bugüne kadar giderilmemesinin suçlusu sadece siyaset değil siyasete bu konuda yeteri kadar baskının kurulmamasıdır da!.

Yeterli saygıyı görmek ve toplumun haber alma hakkının daha çağdaş bir ortamda basın emekçileri tarafından en doğru şekilde verilmesi adına sendika olarak başta Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu olmak üzere tüm yetkili kesimlerle görüşmeye, bu sorunu kökten çözecek formülü üretmeye kararlıyız. İnanıyoruz ki hak ettiğimiz saygıyı verdiğimiz mücadelenin sonunda göreceğiz.”

“HİÇBİR BASKI VE TEHDİDE BOYUN EĞMEK ZORUNDA DEĞİLSİNİZ”

Açıklamasının sonunda tüm basın emekçilerine seslenen Kişmir, “Bir kez daha sesleniyoruz ve önce sağlık diyoruz. Bu süreçte mesleğimizin hakkını verirken hem kendimizi hem de ailemizi korumakla da yükümlü olduğumuzu unutmamalıyız. Hiçbir baskı ve tehdide karşı da boyun eğmek zorunda değilsiniz” ifadelerine yer verdi.