Basın Sen: "Mücadelenin her ayağında sokakta olacağız"

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen), bugün öğleden sonra ve pazartesi düzenlenecek eylemlere destek belirtti; mücadelenin her ayağında sokakta olacağını duyurdu.
Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir yazılı açıklamasında, “Gerek mesleğimize yönelik gerekse de laik ve çağdaş bir toplum olan Kıbrıslı Türklere karşı yapılan tüm baskı ve tehditlere karşı tepkimiz nettir. Her daim sahip çıkıp söylediğimiz gibi ‘Bu memleket bizim biz yöneteceğiz’” ifadelerini kullandı.
Kişmir açıklamasında şunları kaydetti:
Tüm bunlara rağmen korkmadık, susmadık, sokaklara dökülüp ‘İfade özgürlüğü onurumuzdur’ dedik.”
Bazı siyasi parti ve sivil toplum örgütleri bugün saat 16.00’da “Korkmuyoruz. Susmayacağız. Sokak Bizi Çağırıyor” adı altında Lefkoşa Kuğulu Park’ta toplanarak eylem düzenleyecek.
“Bu Memleket Bizim Platformu” ise pazartesi saat 11.00’de Meclis önünde Türkiye ile imzalanan protokolü protesto eylemi yapacak.