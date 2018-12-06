Basın-Sen: Önce kendi güvenliğiniz

Bu gece ve yarın görevli olan basın emekçilerinin zorlu şartlarda yürüttükleri görevleri sırasında çok dikkatli olmalarını ve herhangi bir risk taşıyan koşullarla karşı karşıya kaldıkları takdirde önce kendi güvenliklerini sağlamaları çağrısında bulunuyoruz.

Aynı şekilde basın emekçilerini zor şartlarda görevlendiren medya patronlarının veya üst düzey yöneticilerinin de bu konuda hassas olmaları gerekliğinin altını net olarak çiziyoruz. Büyük bir sorumluluğun altına girerek toplumumuza en hızlı ve doğru şekilde ülkemizde yaşanan sıkıntıları aktarmak ve insanlarımızı bu bilgilendirmelerle doğru yönlendirmek için sahaya sürdükleri basın emekçilerine gerekli tüm teçhizatları sağlamak ve emekçilerin güvenli bir şekilde işlerini yapma koşullarını yaratmak medya patronlarının ve üst düzey yöneticilerinin en önemli yükümlülüğüdür.

Dün geceden beri içinden geçtiğimiz zor şartlarda toplumumuza en hızlı ve en doğru bilgiyi aktarmak için sahada ve iş yerinde görev başında olan tüm basın emekçilerini selamlar, tekrardan herhangi bir risk taşıyan koşul ile karşı karşıya kaldıkları takdirde önce kendi güvenliklerini öncelikli tutmaları gerekliliğinin altını net bir şekilde çiziyoruz.

Saygılarımızla

Basın-Sen

Yönetim Kurulu (a)

Ali KİŞMİR

BAŞKAN