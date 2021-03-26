Basın-Sen yayınları nedeniyle iki yayına dava açacak

Basın-Sen, gazeteci Serhat İncirli’ye yönelik yayınlarından dolayı "Kıbrıs Tercüman ile Kıbrıs Günaydın" hakkında yasal işlem başlatılması için pazartesi gerekli makamlara başvuracağını duyurdu.

"Sosyal medya üzerinden sadece iki ön kapak hazırlayıp gazetecilik etiğine yakışmayacak şekilde insanlara saldırmakla, hedef göstermekle" eleştirdiği, “Kıbrıs Tercüman” ile “Kıbrıs Günaydın”ı, meslek etiğine uymamak, hakaret içeren, hedef gösteren yayın yapmakla suçlayan sendika, bu yayınların gazeteci İncirli’yi açıkça tehdit ettiğini de savundu.

Basın-Sen yönetim kurulu adına yapılan yazılı açıklamada sendikanın tehdit ve baskılara karşı her zaman gazetecilerin yanında duracağı, insan hak ve özgürlüklerine saldırılmasına göz yummayacağı vurgulandı.

Sendika, yapacakları detaylı çalışmanın ardından yatırımı, izni olmaksızın internet üzerinden gazetecilik etiğine aykırı yayın yapan, kendini gazeteci olarak tanıtan şahıslarla ilgili gerekli makamlarla temasa geçeceğini de açıklayarak, “gazetecilik değil tetikçilik yapanları liste halinde ifşa edeceklerini” duyurdu.