Başkan Arter'e ziyaret

Gazimağusa Polis Müdürü Hüseyin Çete bugün Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’i ziyaret etti. Göreve yeni gelen Gazimağusa Polis Müdürü Hüseyin Çete ile Belediye Başkanı İsmail Arter, 2 kurumun yürüttüğü ortak çalışmalarla ilgili bilgi alışverişinde bulundu.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter konuşmasında, göreve yeni başlayan Gazimağusa Polis Müdürü Hüseyin Çete’nin Polis Müdürü olarak kendisine nezaket ziyaretinde bulunmasından mutlu olduğunu ifade ederek, Gazimağusa ile ilgili konularda Polis Müdürlüğü ile istişare ettikleri ortak çalışmaları olduğunu, trafik, yangın ve pandemi ile mücadele konularında birlikte çalıştıklarını söyledi. Polis Müdürlüğü ile yaptıkları faydalı çalışmalardan dolayı memnun olduğunu belirten Başkan Arter, Gazimağusa Polis Müdürlüğü’nün Belediyeden taleplerini yapmaya hazır olduklarını de kaydetti.

Gazimağusa Polis Müdürü Hüseyin Çete konuşmasında, göreve yeni atanmış olması nedeniyle yerel yönetimleri ziyaret ettiklerini, görev yaparken ortak konularda bilgi alışverişinde bulunmak, halka hem iyi hizmet vermek hem de destek olmak istediklerini ifade ederek, Belediye Başkanı İsmail Arter’in her türlü yardımda bulunması ve destek vermesinin kendilerini güçlendirdiğini belirtti.