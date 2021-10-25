Başkan Arter'e ziyaret

Gazimağusa Polis Müdürü Hüseyin Çete bugün Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’i ziyaret etti. Göreve yeni gelen Gazimağusa Polis Müdürü Hüseyin Çete ile Belediye Başkanı İsmail Arter, 2 kurumun yürüttüğü ortak çalışmalarla ilgili bilgi alışverişinde bulundu.
Gazimağusa Polis Müdürü Hüseyin Çete konuşmasında, göreve yeni atanmış olması nedeniyle yerel yönetimleri ziyaret ettiklerini, görev yaparken ortak konularda bilgi alışverişinde bulunmak, halka hem iyi hizmet vermek hem de destek olmak istediklerini ifade ederek, Belediye Başkanı İsmail Arter’in her türlü yardımda bulunması ve destek vermesinin kendilerini güçlendirdiğini belirtti.