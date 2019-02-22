Başkan Ataser, halkın içinde halkla iç içe

Muazzez Gazihan Katipoğlu

Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, Alsancak bölgesinde okulları, kahvehaneleri, işyerlerini, özelliklede sabahları genç-yaşlı demeden mutlaka bir vatandaşın evine ziyaret bulunarak onların isteklerini dinlemeyi sürdürüyor.

‘Kapımız da gönlümüz de size her zaman açık’ diyen bölge halkı Belediye başkanını çok sevdiklerini herzaman dile getiriyor. Sabah kahvesini bir vatandaşın evinde içen belediye başkanı "Sabahın güzel kahvesi" yazısıyla sevdikleriyle o anı sosyal medyadan paylaştı.

Belediye başkanı Fırat Ataser’in, sosyal medyada ki işte o paylaşımı;

Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2019, 10:11