Başkan, Erkut Uluçam oldu

Ziraat Mühendisleri Odası, 45. Dönem 1. Olağanüstü Genel Kurulu Pazartesi (18 Kasım) saat 10:00’da KTMMOB Konferans Salonu’nda gerçekleşti.

Saygı duruşu ardından başlayan konuşmalarda ilk sözü KTMMOB Seran Aysal aldı. Aysal başkanlık için yarışan Erkut Ulaçam ve Ayşe Bahar Gökhan’a başarı diledi. Aysal’ın konuşmasının ardından divan oluşturuldu. Daha sonra adaylar kendilerini tanıtıcı birer konuşma gerçekleştirdiler.

1. Olağanüstü Genel Kurula, Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Emirali Deveci ve ZMO üyeleri katıldı.

127 kişinin oy kullandığı seçimde 90 oy alarak Erkut Uluçam başkan seçildi.

45. DÖNEM BAŞKAN,YÖNETIM KURULU, DENETIM KURULU:

Erkut Uluçam

Yönetim Kurulu

Hüseyin Varoğlu

Murat Haydar

Sema Şişman

Azar Hazar

İlker Aydoğdu

Denetleme Kurulu

Hüseyin C. Güden

Barçın Gezer