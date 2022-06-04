Başkan Harmancı'nın Türkiye Temasları Devam Ediyor

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı’nın konuşmacı olarak davet edildiği Maltepe Forum : “Yeni dönemde AB ve Türkiye” konulu form, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Ilir Meta, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın açılış konuşmalarıyla başladı.

Daha sonra ikili temaslara geçen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, LTB Başkanı Mehmet Harmancı ile baş başa görüştü. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun da yer aldığı görüşmede LTB Başkanı Mehmet Harmancı, son dönemlerde KKTC ile TC ilişkilerinde yaşanan ciddi sıkıntıları aktararak, ülkede demokrasi ve hukukun üstünlüğüne inanan derin bir kültüre sahip olunduğunu vurguladı. Son Cumhurbaşkanlığı seçimlerde alenen yapılan müdahelerle KKTC-TC ilişkilerinin bambaşka bir evreye taşındığını ve siyasi partilerin kurultaylarına kadar müdahelelerin de aleni şekilde yapıldığını ifade etti.

CHP’nin TC-KKTC ekeonomik protokolü konsunda bugün yayınlanan açıklamasının memnuniyet verici olduğunu belirten Harmancı, protokolün sadece ekonomik protokol olarak okunamayacağını, bu protokol ile birlikte Kıbrıslı Türklerin Türkiye’deki iktidare teba olma durumunun daha da derinleşeceği kaygısını Kılıçdaroğlu’na aktardı.

Harmancı ayrıca tartışılmakta olan yerel yönetimler refomunda da dayatmalar yapıldığını, demokratik tartışma ilkelerine aykırı şekilde tepeden inme bir anlayışla ele alınmasının kaygı verici olduğunu söyledi. Harmancı, Kıbrıs sorununun çözümünün Doğu Akdeniz'de barış ve istikrarın sağlanması açısından da sahip olduğu önemi vurguladı.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı temasları çerçevesinde CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre ile de görüşerek CHP'nin Kıbrıs'a bakış açısı konusunu irdeledi.

Harmancı, forumun ev sahibi Maltepe Belediyesi'nin Başkanı Ali Kılıç ile görüşmesinde LTB ile Maltepe Belediyesi arasındaki iş birliğinin daha ileriye taşınması konusunda fikir birliğine vardı.